許瑋甯挺病體現身「高燒一度飆39度」 為哺乳忍耐不吃特效藥
【緯來新聞網】藝人許瑋甯今（9日）抱病與朱德剛、宋少卿等資深演員一同為表演工作坊舞台劇《那一年，我們下凡》進行綵排，她全程戴著黑色口罩，氣色略顯疲憊。許瑋甯透露，她生病已長達一個月，近日病情更急遽加重，高燒一度飆至39度，經醫生診斷是A型流感和腸胃型流感雙重夾擊。
許瑋甯抱病現身舞台劇《那一年，我們下凡》進行綵排。（圖／攝影組）
許瑋甯解釋，由於目前正處於哺乳期，她無法服用見效快的特效藥，只能強撐病體，連前幾天參加婚禮時也相當不適。她坦言昨天甚至連聲音都發不出來，今天雖然聲音沙啞，仍堅持到場排戲。她笑稱自己是靠「上台就會有腎上腺素激發」來支撐，但為了保護五個月大的寶寶Ian不被傳染，她晚上回家都會戴上兩層口罩。
談及此次演出舞台劇的挑戰，許瑋甯坦言最困難的是編導賴聲川秉持的傳統——邊排戲邊調整劇本。賴聲川還開玩笑預告：「有可能到演出前一天都還會再改變劇本，隨時做好備戰狀態！」許瑋甯無奈苦笑，表示常發生「回去睡一覺，隔天來又發現新的劇本內容」。雖然台詞不斷變動讓她感到吃力，但賴聲川也安慰她：「台詞雖然一直在變，但角色會越來越完整。」許瑋甯聽聞後也表示，幸好有宋少卿、朱德剛等前輩在場，讓她對戲時感到很安心，「他們會接住我」。
許瑋甯生病已長達一個月，近日病情更急遽加重。（圖／攝影組）
當被問及是否有「一孕傻三年」的困擾，許瑋甯否認了背台詞的能力受影響，但承認現在「很常忘記自己有點外送食物」。她笑說，當家人詢問她是否有叫外送時，她一開始都堅持否認，直到看到手機訂單才驚覺真的是自己點的。她表示這讓她感到意外，因為自己原本有強迫症，凡事都要照本宣科，推測可能真的是因為工作與顧小孩太忙碌所致。
舞台劇《那一年，我們下凡》進行綵排。（圖／攝影組）
提到與邱澤的婚禮，兒子Ian也公開亮相。許瑋甯一談到兒子便笑瞇了眼，樂不可支地說：「他婚禮上很淡定，很給面子，覺得他以後帶出去很放心。」至於被藍心湄、陳美鳳等人催生二胎，她則回應「順其自然」，表示：「有當然很好，希望小孩有伴，但現在先把《我們下凡》劇本搞定，再來搞定小孩。」
