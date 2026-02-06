許瑋甯新書分享成長歷程 哽咽回憶家中長輩離開

（中央社記者洪素津台北6日電）演員許瑋甯今天出席新書「寫進時間的故事」發表會，提到這幾年有家中長輩離開，想起10年前家人都還在的模樣，她哽咽地說：「對我家來說傷口很大，就像傷口還沒有癒合結痂。」

「寫進時間的故事」提及許瑋甯的成長、家庭與人生轉變。為了寫這本書，許瑋甯再次看過自己過去所寫的日記本，也讓她回想起過去與家人、長輩一家和樂的模樣，她哽咽地說：「這幾年家中有些長輩不在了，對我家來說傷口很大，這個傷口還沒有癒合結痂。」

許瑋甯說，自己不希望有後悔的感覺，「我都會做很多，希望回到過去可以再做更多，我總是擔心，也以自己角度愛別人，我也要去思考，那別人需不需要？我是不是太主觀了？是不是自己可以再多做什麼？」

說起生活現況，許瑋甯表示，懷孕這段時間其實得到很多，「出現意想不到的禮物，有寶寶、婚禮，我很珍惜、滿足，但我又會去想，不在的家人，看到這一切，是不是會更好，但我還是要回歸當下，因為我現在很好」。

許瑋甯分享新書內容，表示透過過去寫的日記也審視自己，「發現自己有不一樣的轉變，也是在整理自己的心情，那時候擔心什麼？告訴自己長大需要用智慧解決事情，我的日記和紙條都留著。」至於一路以來收過的情書，許瑋甯笑稱那是過去的歷程，不會再看，就沒有留下來了。

許瑋甯分享和兒子的互動，兒子現在已經可以扶東西站立，「我跟邱澤都會說，『好棒喔！』要給寶寶很高的情緒價值。」被問到邱澤會不會也這樣稱讚她，她笑說：「這是一定要的吧！」（編輯：管中維）1150206