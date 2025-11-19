許瑋甯曝邱澤求婚內幕「事後才補下跪儀式」 孕期每個月都拍照記錄「手機私藏」

許瑋甯在王偉忠廣播節目中透露與邱澤婚後的甜蜜生活。翻攝許瑋甯IG

許瑋甯日前接受製作人王偉忠的廣播訪談，大方分享與丈夫邱澤婚後的相處點滴。許瑋甯坦言自己喜歡比她懂更多的男生，並稱兩人都是I人，難得可以找到對的頻率，兩人在家話多到聊不完，就連生了小孩也還是能繼續當「聊天友」，大放甜蜜閃光彈！許瑋甯也透露邱澤求婚有下跪，但兩人並不注重儀式感，這個求婚儀式是事後才補上。

許瑋甯說：「我們這種I人需要找一個頻率，能聊上就聊上。」並大讚邱澤「有時候是蠻哲學的人」，她也希望這份默契能夠一直持續下去。王偉忠則大感意外，笑說看不出邱澤居然是話多的人。

廣告 廣告

許瑋甯形容她跟邱澤的關係，很像跳國標舞，這代表兩個人在一起做某件事情的時候，不會踩到對方的腳，彼此方向一致，「我們知道現在是我退，然後你要進，然後不會有誤會的時候。」她認為這種默契其實是維繫婚姻關係中蠻重要的一點，

從戀愛到許下終身關鍵在於「責任」

談及從喜歡一個人到愛一個人，許瑋甯透露轉變的關鍵點在於看出對方的「責任」與「擔當」，認定他是可以託付一生的隊友。她坦言，當時剛好家裡有變故，面臨親人離世的狀況，「當時他就是當一個陪伴者的角色。」那段時間她看見邱澤身上具備可以一直走下去的特質，給了她一種像家人、像個柱子一樣的感覺，因此認定他是可以託付一生的男人。

許瑋甯透露愛上邱澤的關鍵是看到他身上有種可依靠的感覺。翻攝anno8o7、love_roy_chiu IG

與邱澤是「好像可以了」的極簡求婚

至於求婚儀式，許瑋甯笑稱兩人是很直接地「差不多欸，好像可以了」就去登記結婚。雖然是極簡的「直球對決」，但之後有補了一個簡單儀式，邱澤有下跪並講了一段話。

許瑋甯表示，自己不會因為缺乏儀式感而不高興，反而覺得這是一種「職業傷害」，「如果真的有儀式感的話，你會覺得好像在有鏡頭在拍。」她認為日常生活中小小儀式感就夠了，像這種特別要很慎重的，她覺得就「淺淺地過就好了。」

懷孕大肚子照片全手機私藏

至於有沒有拍孕期寫真，許瑋甯透露有拍攝大肚子照片，但並未公佈，都「自己手機私藏」。她表示這只是很簡單的記錄，都是自己在家裡對著鏡子，從懷孕一個月開始，一直拍到出生前的肚子。至於邱澤的電影《女孩》，許瑋甯不僅出席首映會支持，還跟邱澤約好兩人要再去看一次，分享只屬於兩個人的電影時光。



回到原文

更多鏡報報導

楊宗緯爭議事件簿／偽造證件謊報年齡、演唱會遲到 還曾發文諷刺劉宇寧與青峰

前名模孫正華爆婚變神通少東苗華斌 天價贍養費曝光！傳兩年前就離了

《動物方城市2》茱蒂、尼克捲入「百年謎案」 飛仔將「復活」致敬已逝配音員