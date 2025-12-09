許瑋甯染流感 只敢讓兒腳貼臉

流感發燒中的許瑋甯（左起），9日抱病和宋少卿、朱德剛一起排練表坊年度大戲《那一年，我們下凡》。（陳俊吉攝）

表演工作坊40周年大戲《那一年，我們下凡》將於26日首演，藝術總監兼導演賴聲川9日率許瑋甯、朱德剛、宋少卿、梁正群等主演出席彩排記者會。才剛與邱澤辦完世紀婚禮的許瑋甯戴口罩現身，原來她已感冒近1個月，近日病情加劇反覆高燒，醫生研判是A型流感併腸胃型感冒，她因為怕傳染給兒子Ian，回家都不敢抱他，母子最近的距離就是讓兒子的腳貼著她的臉。

許瑋甯表示，她前陣子就有一點感冒症狀，靠著補充維他命都滿OK，但這3天開始發燒，前晚還燒到近39度，排練時已經沒聲音，昨排練、受訪靠腎上腺素才能講出話。

廣告 廣告

她說，這兩天回到家後都戴兩層口罩，尤其朋友的小孩最近才因腸病毒導致熱痙攣昏迷住進加護病房，讓她更神經緊繃，因為不知道小朋友會接觸到什麼細菌病毒，所以要小心防範。她把兒子交給老公邱澤和家人照顧，但兒子都會等她回家才願意睡覺，「他看到我就會伸手要抱抱，但我這3天發燒都無法抱他、不能太靠近，也不敢用手接觸，怕他摸到我後又吃手手，所以就把他的腳放在我的臉上，不然沒法抱他又聽到他哭，會很心疼」。

Ian在婚禮當天萌翻眾人，許瑋甯笑說，他當天表現很淡定、非常給面子。至於被好友們催生第二胎，「他們看到小朋友都覺得幸福開心，沒到催，目前就是順其自然，有當然很好，如果小朋友有個伴的話。但要先把《下凡》搞定」。

她笑說，「賴老師前一兩周都還叫我們不要背劇本，因為都還會再改，我超挫！因為有時不是改一、兩句，是整個概念都會改掉，我又是需要長期準備、需要熟練才能再長出其他東西的人，不過現在對自己已滿有信心」。

賴聲川則表示，會選擇許瑋甯、梁正群合作都是緣分，他一直都有注意許瑋甯，希望還有很多次機會合作。