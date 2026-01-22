許瑋甯楊祐寧新年好事成雙

許瑋甯升格當老闆，新年期許在工作與家庭間找到平衡。

記者戴淑芳∕台北報導

迎接馬年，許瑋甯、楊祐寧以「穿上NB，好事成雙」年度主題，推出意象新春限定配色。去年升格當公司老闆的許瑋甯，新的年度課題是在工作與家庭生活中找平衡；楊祐寧去年成為三寶爸，新的一年希望好運成雙：做好演員工作、累積家庭雙倍快樂時光。

許瑋甯2025年迎來人生新角色，升格為公司老闆，多了一個「工作的家庭」需要照顧；因此，如何切換多重身分，在工作與自我之間找到平衡，成為她新年的重要課題。許瑋甯透露，「散步」是她重新整理自己的方式，讓她在忙碌生活中重新找回節奏，用輕盈卻踏實的步伐，從容走進屬於自己的好運時刻。

楊祐寧去年成為三寶爸，一直是運動熱愛者的他，談到2026年的「好事成雙」新年願望表示：「除了在演員工作上持續打造更好的戲劇作品，也想帶著孩子挑戰野營，累積屬於家庭的雙倍快樂時光。」期許自己新的一年宛如一匹馳騁荒野的野馬，自由無拘卻步伐穩健，在繁忙生活中踏實前行，讓工作與生活都越走越順。