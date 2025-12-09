許瑋甯流感高燒39度 為哺乳忍病不吃特效藥
許瑋甯今（8）日抱病綵排舞台劇《那一年，我們下凡》，她已生病長達一個月，因為需要哺乳，無法服用特效藥，讓病情加劇，不僅高燒到 39度，更被醫生診斷出得了A型流感和腸胃型流感，排練時她全程戴著黑色口罩。
許瑋甯抱病辦完婚禮，這幾天病情又惡化，昨天甚至一度失聲，儘管如此，她仍堅持到場排戲，笑稱自己是靠「上台的腎上腺素」在支撐。為了保護五個月大的兒子 Ian，她晚上回家都會戴上兩層口罩，深怕傳染給孩子。
《那一年，我們下凡》由賴聲川操刀編導，許瑋甯苦笑表示，演舞台劇最困難的部分就是台詞會不斷變動：「回去睡一覺，隔天來又發現新的劇本內容。」至於俗諺所稱的「一孕傻三年」是否應驗在她身上？許瑋甯說，背台詞的能力倒是沒退步，但她現在很常忘記自己有點外送食物。當家人問起「是不是有點東西」時，她一開始還堅稱「沒有」，直到看了手機訂單才赫然發現是自己點的。
日前兒子Ian在她與邱澤的婚禮上公開亮相，許瑋甯立馬笑瞇了眼，樂不可支地說：「他婚禮上很淡定，很給面子，覺得他以後帶出去很放心。」面對被催生二胎，許瑋甯坦言會想給兒子添手足：「有當然很好，希望小孩有伴，但現在先把《我們下凡》劇本搞定，再來搞定小孩。」
