許瑋甯為愛哽咽！外公阿姨過世遺憾：想再多做一點

許瑋甯推出新書《寫進時間的故事》。(記者胡舜翔攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯推出新書《寫進時間的故事》，書中內容將過去十多年來的日記整理成冊，今現身國際書展舉辦簽書會，坦言這是一次「誠實面對自己」的過程。她被問到若能搭上時光機回到十多年前，想對當時的自己說什麼？許瑋甯一度哽咽說不出話。她直言自己一直是個「很怕後悔」的人，凡事都想做到最好、不留餘地，「頭撞破也沒關係，就是不要後悔。」回頭看這十年，她最想對自己說的是「再多做一點」。

回頭看這十年，許瑋甯最想對自己說的是「再多做一點」。(記者胡舜翔攝)

而「多做一點」尤其是在愛這件事上，尤其是對於家人，之前外公與阿姨相繼離世，對她而言是很大的傷口，「到現在都還沒有結痂，當下都覺得自己付出得夠多，但隨著時間流逝，才發現其實還能再多做些，讓對方知道我真的很在乎。」

這也讓她在整理日記、站在台上分享時，腦中不斷浮現與家人相處的畫面，導致情緒一度湧上。她反思過去總以自己的方式去愛家人，卻忽略了「我給的，和他們需要的，可能並不完全一樣」。

許瑋甯因為家人離世以及懷孕，停工1年多，不過暫停腳步也讓她收穫許多意想不到的禮物。(記者胡舜翔攝)

且她也因為家人離世以及懷孕，停工1年多，不過暫停腳步也讓她收穫許多意想不到的禮物。她認為這段時間完成婚禮、迎來寶寶，如今的生活讓她感到滿足又珍惜，「有時會想，如果不在的家人能看到現在這一切的幸福美滿，是不是會更好？」但她也學會把思念收回當下，告訴自己「現在已經很好了」。

