許瑋甯甜曝「認定邱澤」關鍵原因！求婚過程曝光：不太浪漫，卻更讓人放鬆
影帝邱澤與許瑋甯2021年因合作電影《當男人戀愛時》相識，假戲真做後步入婚姻，今年迎來兒子Ian，家庭生活更添完整。她近日也上王偉忠主持的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，難得公開談起戀愛經過與求婚細節，讓外界更看見這對低調夫妻的相處方式。
許瑋甯透露，兩人是在合作電影後才真正產生好感，而讓她認定邱澤的關鍵，是自己經歷家中長輩過世、心情跌到谷底時，邱澤始終以她能接受的方式默默陪在身旁。她形容，正是在那段日子裡，看見對方身上的責任感，也看到「可以一起走下去的特質」，才讓感情自然地從喜歡走向更深的信任。
談到求婚，多數人想像中的浪漫橋段在他們身上並不存在。許瑋甯笑說，兩人其實是在一次聊天中，用一句「差不多可以了」就決定去結婚，既直接又務實。
雖然如此，邱澤之後仍補上簡單儀式，許瑋甯害羞承認：「有、有、有，他有下跪。」形式不複雜，卻讓她覺得剛剛好。她坦言，自己對盛大儀式沒有幻想，搞得太隆重反而像在工作拍戲，讓人不自在；對她來說，生活裡那些不刻意的小儀式，更能讓兩人感到放鬆。
外界常稱邱澤為省話一哥，然而許瑋甯澄清他在家完全不是那樣，只要放鬆下來，私底下簡直是個「話嘮」，反差很大，「我們是不講則已，一講會聊很久那種。」她笑說，兩人的頻率一直很契合，即使升格為新手爸媽，依然有聊不完的話題。
而談起邱澤成為父親後的變化，她用「夢幻」形容他的狀態。邱澤抱著孩子時，眼神裡滿是溫柔，甚至會盯著兒子的動作看半天；她還分享，有次出國回家後發現兒子整路眼睛都黏著爸爸，讓她忍不住笑說既好氣又吃醋，也看見邱澤在照顧小孩時流露出的濃厚柔情。
面對是否想再生第二胎，許瑋甯則保持開放態度，甜笑回應：「希望囉！」不過目前因為第一個孩子還小，她需要先休息一段時間。
