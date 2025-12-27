許瑋甯產後首復出《下凡》！女總失業又失戀遇到神

許瑋甯（中）產後首復出，演出舞台劇。（表演工作坊提供）

許瑋甯產後復出，在賴聲川全新原創舞台劇《那一年，我們下凡》演出，於26日在臺北全球首演。她飾演企業女總裁「天總」，在事業瀕臨崩解、情感逐漸失重之際，與這兩名下凡的神（朱德剛、宋少卿飾）產生交會，讓理性、信仰與人性在舞台上層層碰撞。

劇情由兩名流落街頭的流浪漢朱德剛、宋少卿展開，兩人透過扮演歷代哲學思想家，反覆辯證宇宙、歷史與人生的根本命題。一場車禍成為敘事轉折，他們宣稱自己其實是被貶下凡的天界演員，卻因天梯消失而滯留人間。梁正群、韋以丞、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等演員，則分別扮演人間與天界交錯的關鍵角色，共同撐起作品複雜而完整的世界觀。

許瑋甯（最右）飾演企業女總裁。（表演工作坊提供）

延續賴聲川一貫「以喜劇形式承載悲劇視角」的創作核心，《那一年，我們下凡》在情感書寫上顯得格外坦率而成熟，正面面對生死、記憶與情感流失等命題。朱德剛與宋少卿在節制與爆發之間展現深厚表演功力，許瑋甯則成為理性與情感拉鋸的情感中樞，其餘演員群像亦各自精準定位，使舞台上的天上與人間得以成立。

