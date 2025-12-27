許瑋甯產後《下凡》 演舞台劇遇到神

許瑋甯產後首復出，參與賴聲川全新原創舞台劇《那一年，我們下凡》，日前在台北全球首演，吸引不少粉絲到場。她飾演企業女總裁「天總」，在事業瀕臨崩解、情感逐漸失重之際，與2位下凡的神（朱德剛、宋少卿飾）產生交會，讓理性、信仰與人性在舞台上層層碰撞。

劇情由2名流浪漢朱德剛、宋少卿展開，一場車禍成為敘事轉折，他們宣稱自己其實是被貶下凡的天界演員，卻因天梯消失而滯留人間，其他主創演員梁正群、韋以丞、陳敬萱等人，則分別扮演人間與天界交錯的關鍵角色，共同撐起作品複雜而完整的世界觀。

延續賴聲川一貫「以喜劇形式承載悲劇視角」的創作核心，舞台劇正面去探討生死、記憶與情感流失等命題。朱德剛與宋少卿在節制與爆發之間，展現深厚表演功力，許瑋甯則成為理性與情感拉鋸的情感中樞，其餘演員群像亦各自精準定位，使舞台上的天上與人間得以成立。