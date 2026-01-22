許瑋甯當媽依舊美不忘me time！楊祐寧新年想帶孩子野營

楊祐寧（左）、許瑋甯去年都有新的身分，開心迎接馬年。（New Balance提供）

許瑋甯去年升格當公司老闆，並且迎接兒子誕生，2026的年度課題是在工作與家庭生活中找平衡；楊祐寧去年成為三寶爸，新的一年希望好運成雙，做好演員工作、累積家庭雙倍快樂時光。

迎接馬年，2人拍攝運動品牌「穿上NB，好事成雙」形象照，揭開馬年的好運開局。許瑋甯連續兩年以《她和她的她》、《不夠善良的我們》拿下金鐘迷你劇集視后，並且升格人母，如何切換多重身分，留給自己更多從容的餘裕，許瑋甯透露，「散步」是她重新整理自己的方式，在忙碌生活中重新找回節奏，在工作與自我之間找到平衡。

廣告 廣告

許瑋甯去年迎接兒子誕生，和老公邱澤甜蜜補辦婚宴。（New Balance提供）

楊祐寧近來升格當監製，推出作品受到肯定。（New Balance提供）

楊祐寧去年以《今夜一起為愛鼓掌》第4度問鼎金鐘視帝，監製、主演的《監所男子囚生記》深獲好評，家裡又添新成員、成為三寶爸；一直是運動熱愛者的他，談到2026 年的「好事成雙」新年願望，表示：「除了在演員工作上持續打造更好的戲劇作品，也想帶著孩子挑戰野營，累積屬於家庭的雙倍快樂時光。」他期許自己新的一年宛如一匹馳騁荒野的野馬，自由無拘卻步伐穩健，在繁忙生活中踏實前行，讓工作與生活都越走越順。

更多中時新聞網報導

多莉透視裝見粉絲 徵爸爸型男友

白家綺、蘇晏霈瘋馬秀 吳東諺台上放閃

《夜王》美女如雲 黃子華鄭秀文飆演技