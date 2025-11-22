許瑋甯當媽後有新身分 找老蕭團隊幫忙「跨界當經紀人」
邱澤、許瑋甯2021年閃電宣布結婚，今年6月生下愛的結晶Ian，兩人成為新手爸媽，本月底還要準備在文華東方酒店補請婚宴。今(22日)週刊報導，當媽後的許瑋甯今年初透露要組公司，找來蕭敬騰、Summer等人的團隊加入，有望斜槓成為經紀人。
據《鏡週刊》報導，今年初許瑋甯現身春酒活動時，宣布抓馬文化成立「時間軸製作所股份有限公司」，而她是該公司的董事之一，希望未來能找出有潛力的新人，跨界成為經紀人，合作夥伴據知有趙又廷、王力宏、蕭敬騰合作的經紀夥伴。
而許瑋甯日前上王偉忠的廣播節目，談到和邱澤的戀愛經過，否認是拍戲時期假戲真做，是拍完電影後才開始對對方有感覺，當時許瑋甯家遇到變故，有家人往生，發現邱澤非常可靠，像是神隊友一樣陪伴默默給予支持，交往一陣子後兩人有共識，覺得「欸，好像可以了」就去登記。
許瑋甯說，兩人登記結婚後，邱澤有補求婚儀式，單膝下跪向她告白，她也指出身為演員知道現實生活和戲劇電影的不同，沒有渴求儀式感或盛大的求婚排場，「我覺得是不是有時候有一些職業傷害？如果真的有儀式感的話，你會覺得好像有鏡頭在拍。」並笑說邱澤當爸爸之後個性變柔軟，還會用娃娃音跟兒子說話，眼睛充滿星星，原本自律謹慎的特質幾乎都消失，像是兒子傻瓜。
