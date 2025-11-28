許瑋甯等4年終於披上絕美婚紗 羞吻邱澤！甜讚5月大兒「蠻給面子」

邱澤（左）、許瑋甯婚禮。廖瑞祥攝



許瑋甯與邱澤結婚4年，今晚（11╱28）終於在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，她牽著新郎亮麗現身，小倆口害羞親親、比愛心，5個月大的兒子Ian也沒缺席，邱澤感性表示：「很開心，因為前面很長一段時間彼此都有工作，時間會一直錯開，到半年前我們開始把時間空下來，規劃這個事情，今天真的讓它實現了，我覺得很夢幻。」

穿著Nicole & Felicia絕美婚紗的許瑋甯與穿The House Tailors 屋內洋服西服的邱澤郎才女貌，婚戒由新人自行設計，無特別品牌，她說設計概念是老公的巧思，邱澤透露：「我們戒指裡面有刻彼此的名字。」許瑋甯則附和：「很符合我們的個性，簡單、優雅，而後有心意，心意的份量比實質的還重要。」

邱澤（左）、許瑋甯完成夢幻婚禮。廖瑞祥攝

小倆口被問誰比較緊張？許瑋甯笑說：「我覺得我們的伴郎、伴娘團比較緊張，我們還OK，他們比較緊張一點，因為我們有一些彩排，但是還是很開心，因為我們雙方的長輩其實都很期待這1天，他們一起來參與這個婚禮覺得很開心。」

被問Ian是否也有來？許瑋甯甜蜜地說：「那當然。」至於是否讓他當花童？她笑說：「看他的心情，他現在是最大的。」邱澤則透露：「他見到這麼多人可能會很緊張，像剛剛下午所有的家人都在，好像是他第1次見到人數這麼多，就是要小小安撫一下下。」許瑋甯馬上接說：「但是他很謹慎，他會先忍耐，然後謹慎觀察，就是蠻給面子的。」

