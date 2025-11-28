許瑋甯終於嫁了！白紗嫁邱澤「超大鑽戒」閃瞎全場 婚禮曝甜蜜小秘密

邱澤、許瑋甯補辦婚宴！夢幻公主白紗現身。（圖／張哲鳴 攝）

台灣知名藝人許瑋甯與邱澤於11月28日晚間舉行盛大婚禮。許瑋甯身穿平口純白婚紗，腰間點綴著閃亮寶石，頭戴飄逸婚紗化身夢幻公主，與丈夫邱澤緊緊牽手步入婚姻殿堂。這對新人在婚禮前搶先釋出婚紗細節影片，還在現場展現甜蜜互動，包括多次親吻和手比愛心的浪漫畫面，許瑋甯無名指上的超大鑽戒更是閃耀奪目，成為全場焦點。

婚禮現場，這對新人展現了滿滿的幸福感。邱澤透露，他們的戒指內側刻有彼此的名字，許瑋甯表示這非常符合他們的個性——簡單優雅且有心意，她認為心意的份量比實質的更為重要。這場婚禮邀請了幾乎整個演藝圈的朋友共同見證，其中還有一位特別的小嘉賓。當被問到小寶寶是否會擔任花童時，許瑋甯回應表示這要看小寶寶的心情，因為小寶寶現在是最大的，但她擔心小寶寶見到這麼多人會感到緊張。

為了這場婚禮，新人忙碌了好幾天，終於能夠正式步入禮堂。邱澤透露他最擔心的是婚禮後喝太多的shot，希望能夠先回味一下當天的照片。兩人在準備過程中展現了極佳的默契，無時無刻都在曬恩愛。婚禮前，許瑋甯對邱澤表達了感謝之情，稱讚他是她很大的陪伴和支柱，有他在身邊讓一切都變得更好。邱澤也深情回應，當他不知道該怎麼辦的時候，知道身邊有許瑋甯，就會覺得一切都好很多。

這對新人將更多的表白留到婚禮上再說，緊牽著彼此的手，與所有賓客一起見證他們的幸福時刻。這場婚禮不僅是兩人愛情的見證，也是他們人生新篇章的開始，展現了簡單而深刻的愛情真諦。

