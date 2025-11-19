許瑋甯絕美婚紗曝光「勾邱澤甜笑」！ 世紀婚禮月底文華東方浪漫登場

邱澤與許瑋甯結婚四年補辦婚禮，婚紗照也曝光。（圖／夏朵創意行銷）

邱澤與許瑋甯2021年12月公開婚訊，並在今年8月順利迎來兒子，仍尚未舉行婚禮。曾有消息傳出，兩人11月底將在台北文華東方酒店，如今兩人發出絕美婚紗照，證實28日將舉辦婚禮，令外界十分期待。

許瑋甯過去被問到對婚禮的期待，她曾說希望婚禮以簡單、方便為主，時間方面，夏天太熱、春天怕一直下雨，加上她自己也比較喜歡秋天，希望在秋天來場溫馨的婚禮。

邱澤與許瑋甯結婚四年補辦婚禮，婚紗照也曝光。（圖／夏朵創意行銷）

邱澤與許瑋甯婚紗照曝光。（圖／夏朵創意行銷）

