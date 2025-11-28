許瑋甯絕美現身！嫁邱澤世紀婚禮超過400人 逢小鬼冥誕「祂有來」

【緯來新聞網】邱澤、許瑋甯結婚4年終於在今（28日）在文華東方酒店席開至少43桌，至於總花費多少錢，新人們甜笑「這其實是心意，大家開心才是重點」。恰巧，今天是許瑋甯好友黃鴻升（小鬼）的42歲冥誕，她微笑表示：「代表他有來參與。」

邱澤（左）和許瑋甯終於辦婚禮了！（圖／記者陳明中攝）

萬眾矚目的世紀婚禮在今晚舉行，邱澤挽著穿白紗的許瑋甯進場，兩人有點害羞的拍合照、親親嘴，受訪時坦言當初在試婚紗時，當許瑋甯把更衣間的簾子一打開和邱澤對視時，兩人都忍不住笑場，因為和過往拍戲的場景太像了。



他們的小寶寶也有到場，配合爸爸的穿搭別著小啾啾，這也是兒子第一次見到這麼多人，雖然沒有哭但是的確需要安撫一下。其實小倆口挺淡定迎接婚禮，許瑋甯笑稱伴娘、伴郎才緊張，不過這回都沒有安排圈內藝人朋友擔任，都是家人和多年圈外好友。

邱澤（左）和許瑋甯這pose像是王子和王妃在揮手。（圖／記者陳明中攝）

今晚邀請了至少400多人，思考了有誰真的想辦法就是無法撥空出席，許瑋甯說：「周興哲啦！他其實很努力了，但是他老婆有來，沒關係，他事後會要賠罪，但那個醉是喝酒醉的醉，大部分所有人都來了。」



而剛好適逢小鬼冥誕之日，同為華岡幫好朋友，許瑋甯坦言：「我覺得，它對我來講是一個緣分，是一個天意，當時在喬場地就是這時間點有，就是冥冥之中的安排，我很開心，是今天的話代表他有來參與。」

許瑋甯（右）親吻邱澤，甜蜜蜜。（圖／記者陳明中攝）

至於蜜月旅行的安排，由於他們之後又要忙於工作，所以還在思考該如何是好，許瑋甯比較實際的想法是，平時也都有機會旅行，所以可能不一定需要特地安排，不過邱澤頗認真在想，有聽進去好友說過的話「蜜月是蜜月、旅行是旅行」，但共識就是「會帶寶寶一起」。



整場婚禮女方主導比較多，關於表演內容，若突然盡興都可以隨時上台have a fun「不設限」，看來喝酒比較重要，邱澤認真介紹準備好的各類酒種，不擔心太太喝醉，笑說反而擔心是自己先倒。

許瑋甯（左）和小鬼是華岡幫之友。（圖／翻攝小鬼臉書）

好玩歸好玩，還是有浪漫的誓詞橋段，請他們稍微暴雷時，許瑋甯看著老公甜說「這對時間他對我是滿大的陪伴」，然後提點對方可分享剛剛祕密話，邱澤臉紅羞說：「我剛剛走出來的路上，因為一整天，我不知道該怎麼辦的時候，我知道身邊有她。」許瑋甯驚喜問：「這是你的誓詞？」邱澤直男回應：「不是。」



真正幸福的人粉紅泡泡藏不住，許瑋甯認為誓詞很重要，「因為在想誓詞的時候，同時會不斷回憶從這一路走來的幸福點滴，不斷的幫助想起這件事情。有時候我們一忙可能就會忽略，可是誓詞會幫忙提醒，然後想著想著，就會覺得自己很幸福，很開心。」

許瑋甯（右）邱澤幸福唷！（圖／記者陳明中攝）

