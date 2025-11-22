許瑋甯罕曝戀愛邱澤原因！被問二胎進度吐心聲
女星許瑋甯2021年宣布與男星邱澤結婚，當時兩人因拍攝電影《當男人戀愛時》定情，也在今年迎來寶貝兒子Ian，正式組成一家3口的甜蜜家庭。不過，兩人從相戀到結婚的過程十分低調，許瑋甯也罕見吐露喜歡邱澤的特質，更公開懷第二胎的進度。
許瑋甯日前登上廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，被主持人王偉忠問到與邱澤的戀愛過程，許瑋甯透露喜歡比自己懂更多的男生，有點瀟灑、哲學的性格，雖然邱澤表面上較沉默寡言，但兩人私底下頻率相對，「能聊上就聊上，不講則以，一講驚人」，更期望這種氛圍能一直延續下去。
許瑋甯進一步補充，邱澤很自律、謹慎的個性也是她喜歡的特質，然而，在兒子出生後，邱澤變得很溫柔，眼睛彷彿冒著星星、一直在發亮，「謹慎跟自律（的個性）在孩子身上是沒有的」。例如她先前到新加坡工作，邱澤就待在家陪伴孩子，沒想到她回到家後，把兒子抱在懷裡，兒子的眼神竟一直跟著邱澤，「我想說你們感情培養的…會有一點點吃醋，但這樣子很好」。
而剛卸下孕婦身分不到半年，被問到是否有二胎的計畫，許瑋甯大方回覆「希望囉」，但目前還在休息階段，「旁邊很多人跟我講（凍卵），但之後啦，因為孩子還小，現在生活被填滿了」。至於懷孕後的心情，許瑋甯坦言感覺很奇妙，「每天看著他有一點點不一樣改變，就是回想到以前小時候也是這樣長大的嗎」，看來對媽媽的身分還感到新鮮。
其他人也在看
