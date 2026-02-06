許瑋甯被問「私下和楊丞琳友誼」尷尬鬆口 認了日記從小被偷看

許瑋甯把過往10年的日記寫成新書《寫進時間的故事》。(記者胡舜翔攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯把過往10年的日記寫成新書《寫進時間的故事》，今現身台北書展，舉辦簽書會，談到為了新書，她把過往私密日記全翻出來，一度想著「要不要這麼誠實面對，讓大眾知道當時狀況」，心境頗糾結，但她透露國中時日記常被媽媽和外婆輪流偷看，媽媽甚至還會攤開日記，直接在上頭下眉批。不過她無所謂，甚至為此寫過一本開放給家人看的日記，只是寫個幾天就累了，問她當時有沒有生氣？她說：「跟家人間原本就沒什麼大秘密就是。」

她除了念舊保留日記，也會把過去課堂間和同學傳的小紙條分門別類整理留著，然而這些小紙條也包括「華岡五人幫」裡的楊丞琳？由於她們是邱澤前後任女友，這問題太尷尬，許瑋甯立刻回：「私下再聊！」擔憂變成訪談標題，算是四兩撥千斤帶過這話題。

許瑋甯翻開日記，看見不同十年的自己，發現很多重複的煩惱。(記者胡舜翔攝)

她說翻開日記，看見不同十年的自己，會發現很多重複的煩惱，「現在回頭看，會覺得那時候到底在擔心什麼，很像小女生。」從學校瑣事、紙條往來，到情感與成長的困惑，全都成了時間留下的痕跡。

至於感情生活，她強調書中幾乎沒有著墨，老公邱澤也尚未完整讀過，會不會有不能讓老公看的篇章？她哈哈大笑稱：「大家看到的，他都可以看，沒有什麼不能看的部分。」並稱邱澤過去其實也有寫日記、寫文章的習慣。

