許瑋甯試婚紗 邱澤曝掀開布簾第一反應：太像偶像劇

許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。受訪時，邱澤和許瑋甯被要要求親一下，兩人互相親吻臉頰長達33秒，聽到現場攝影師表示不是蓋印章，許瑋甯害羞地笑出來，畫面相當甜蜜。

許瑋甯、邱澤互吻33秒⋯十指緊扣超甜！ 聽到「2個關鍵詞」害羞笑了

許瑋甯、邱澤大婚。（圖／小娛樂）

由於兩位都是演員，演過多次結婚的戲，這是是真的步入婚禮，邱澤提到當時去試婚紗時，許瑋甯一掀開布簾，「我們對看笑出來」，大家都以為會是很感動，沒想到卻是笑出來，邱澤解釋，「因為很像以前在偶像劇的情節！」許瑋甯則透露，她一拉開就覺得會有攝影機對著自己，「會笑出來也是我們兩個的默契。」

廣告 廣告

許瑋甯表示，婚紗主要挑大方優雅的款式，婚戒也有兩人的巧思，邱澤在戒指上刻了兩個的名字。兩人請在東方文華，席開42桌，場面相當盛大，堪比三金。

除了兩人的媒人《當男人戀愛時》導演程偉豪、監製金百倫，張清芳、藍心湄、陳美鳳、陶晶瑩、賈永婕、王陽明等人都將出席，大咖雲集，堪稱半個演藝圈都到場祝賀。據悉，婚禮賓客的邀請名單中，包括：陶晶瑩、陳怡蓉、海裕芬、陳美鳳、藍心湄、柯震東、章廣辰、張清芳、春風、關穎、蔡詩芸、王陽明、彭佳慧、王琄、曾之喬、賈永婕、李烈、徐譽庭、程偉豪、金百倫、陳意涵、謝盈萱、9m88。