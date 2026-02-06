許瑋甯認了念舊！「被問楊丞琳」鬆口了 憶往事一句話吐好友情

記者林汝珊／台北報導

藝人許瑋甯首部隨筆作品《寫進時間的故事》，今（6日）出席新書發表會，談及成長、家庭與人生轉變。坦言隨著年紀增長，身邊留下的幾乎都是真正懂得珍惜的人。被問到好友楊丞琳，她也一句話回應了。

許瑋甯透露學生時期紙條至今都還留著。（圖／記者趙于瑩攝影）

許瑋甯新書中收錄許多過往日記，分享自己從小學、國中時期就養成寫日記的習慣，甚至連連學生時期傳紙條都還留著。被問到紙條中有沒有楊丞琳？她尷尬表示：「私底下再聊，不要成為標題。」

許瑋甯也透露家人過去都會輪流「偷看」她的日記，媽媽甚至還會直接告訴她「我看過了」，讓她哭笑不得，最後乾脆另外準備一本給家人看的日記，直到後來覺得累了才停下來。至於情書，許瑋甯則表示留著也不會再回頭看，所以沒有留著。

