許瑋甯誓詞甜曝4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊

邱澤（左起）抱著兒子，與許瑋甯在婚宴上同框。翻攝juliastar888 IG



許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜。

一開始唸誓詞，邱澤就哽咽，他深情地對許瑋甯說：「小朋友，很開心我們能夠變成彼此的小朋友，在對方的面前毫無保留的做自己，一起看著某1部電影，哭到眼睛腫起來。我的小時候搬了很多次的家，後來打排球、進球隊，開始住校，後來當演員，開始工作，劇組去哪，我就去哪，就這麼過著日子，直到遇見妳，看到妳跟家人的相處，我才開始對家有了想像，原來不是在哪裡，而是有了彼此就是家，有了在乎的人才是家。」

廣告 廣告

許瑋甯（左）、邱澤唸完誓詞深情擁吻。翻攝harrychang1122 IG

邱澤唸到這裡，許瑋甯已忍不住哭出聲，接著他說：「寶寶來到這個世界上，我希望他全部都像妳，我希望他可以愛我們就像妳愛家人一樣，婚姻是承諾、是陪伴，我會牽著妳的手直到世界的盡頭，直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊，我希望下輩子我經過妳身邊的時候，妳可以認出我，我會照顧妳、陪伴妳，成為妳最堅強的後盾，在妳最需要的時候成為妳的依靠，我愛妳，至死不渝。」2 人最後也深情一吻。

而許瑋甯的誓詞一樣甜蜜，她細數4個為邱澤動心的時刻，「你第1次打動我的時候，是因為我們擁有好多本一樣的書；第2次打動我，是你把小音響放在口袋裡，我們邊聽歌邊走了好久的路，走到我們渴了，要買水的時候，發現彼此口袋都沒有錢，但是我們還是決定繼續走下去；第3次打動我，是你直接問我說『ㄜ……妳想做我的女朋友嗎』？最終極的動心，是有1次工作結束，你知道我怕冷，你從樓下燒了熱水，跑上跑下的幫我放了一整個浴缸幫我取暖」。

陳美鳳（右起）、許瑋甯、林心如、邱澤（左起）、霍建華開心合影。翻攝im_meifen IG

接著許瑋甯對老公說：「你把我家人的事、朋友的事都當成自己的事，希望可以幫上忙，你讓我看到肩膀、愛屋及烏，我喜歡和你相處的時光，喜歡不管到哪裡都牽著我的手，我喜歡你看著我的眼神，尤其是每次我拿起麥克風唱歌，你都很開心的認真在捧我的場，喜歡我們一起煮菜，一起講一些只有我們聽得懂的語言，這些美好的時光，是因為你才有意義，我喜歡你在我懷孕的時後每天都稱讚我可愛、漂亮的貼心，以後麻煩你多多照顧了，我很愛你，我想永遠和你在一起的時候都能變回像小孩子那樣的快樂幸福。」2人又多次啾咪撒糖，高爾宣更直呼：「這才是電影真正的結局吧！致詞太感動、聽到哭。」

陳美鳳事後在IG分享新人與林心如、霍建華2對夫妻的合照說：「今晚真的太開心了！在邱澤和許瑋甯的婚禮上和好多朋友相聚，笑聲滿滿，新郎新娘的人緣真的好得不得了～鳳鳳從心底替他們開心，祝福2位幸福久久、一直甜下去。」

更多太報報導

小池徹平39歲童顏祕訣只有1招 柿澤勇人想靠《死亡筆記本》斷開惡習

吳姍儒開深V喝邱澤喜酒 老公驗收4年婚：沒有怨言

藍心湄包6.6萬紅包當證婚人 曝許瑋甯、邱澤登記「什麼都沒帶」