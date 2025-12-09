許瑋甯談「產後1重大變化」一孕傻三年 被自己氣到：真的覺得蠻扯的

記者趙浩雲／台北報導

藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的浪漫婚禮，沒休息多久便立刻投入工作。今（9）日她出席表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，與導演賴聲川、相聲大師朱德剛、宋少卿及韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等演員共同現身。

聊到會不會有外界常說「一孕傻三年」的情況，許瑋甯笑稱自己「生一胎之後真的變得有點健忘」。她認為自己還不至於到真的一孕傻三年，但確實有些誇張的小插曲讓她印象深刻。

許瑋甯。（圖／三立提供）

她透露最常發生的就是「忘記點了外送」。「我會忘記我有點，食物就放在門口，家人還會問我是不是有訂東西，我還很堅持說沒有。」直到打開手機查看訂單，才發現外送確實是自己叫的，讓她哭笑不得，「這真的蠻扯的！」

至於為什麼會忘記？她笑說：「我可能就先吃了一個麵包，就把這件事忘了。」身為習慣性把事情安排得整整齊齊的人，她也忍不住自嘲：「我覺得所有東西都要照表操課，竟然會忘記自己點外送，真的太妙了。」

