許瑋甯讚邱澤「幫燒整桶熱水」讓她淪陷 真相曝光：應該不是在家裡

記者趙浩雲／台北報導

許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，誓詞內容曝光後感動大批網友，其中一句「最終極的動心，是有一次工作結束，你知道我怕冷，從樓下燒了一整個熱水，跑上跑下幫我放了一整個浴缸，讓我取暖」，不少人被邱澤的貼心舉動暖到哭，大讚「真愛不用教」，不過有不少人熱議為什麼邱澤需要燒熱水，引發討論。

對此網友笑說「他家浴缸沒有熱水嗎」、「我那時候聽到這一段就在想：家裡熱水器壞掉？」、「他為什麼不直接去樓下洗就好」、「為什麼沒有熱水還要裝浴缸」、「有次冬天寒流，家裡瓦斯沒有了，也是男友跑上跑下燒熱水」。

許瑋甯、邱澤的婚禮盛大舉辦。（圖／夏朵創意行銷提供）

還有人提出分析：「看了留言～我猜應該不是在家裡，應該是跟著劇組外宿拍攝，住的是暫租的地方。有些宿舍只有一樓浴室能放熱水，或是她房間的浴缸沒辦法直接放熱水，所以邱澤才會從樓下『燒』好，一桶一桶扛上去。」推論獲得不少人認同。

許瑋甯誓詞中溫柔回憶兩人戀愛過程，從「喜歡同樣的書」、「口袋裡放著小音響一起走路」到邱澤直接問她「妳想做我的女朋友嗎？」再到這段「跑上跑下幫她放熱水」的貼心場景，也難怪男神邱澤可以抱得女神許瑋甯美人歸。

