許瑋甯超仙婚紗美翻！與邱澤夫妻都穿台灣品牌 網讚：她撐起了高級感

記者趙浩雲／台北報導

邱澤、許瑋甯28日於台北文華東方補辦婚宴，官方一併釋出全新婚紗照，新娘許瑋甯以一套純白緞面禮服現身，氣質高雅又大方，立刻在網路上掀起熱議，網友狂讚：「許瑋甯真的把這種超素的緞面婚紗穿得有夠好看！美死我了！」

這套婚紗來自台灣品牌 Nicole & Felicia，主打極簡線條、純白緞面、沒有繁複裝飾，視覺乾淨俐落。胸口以微垂領設計修飾肩頸線條，下身裙擺延伸出優雅長拖尾，側邊以立體剪裁與低調珠飾點綴，呈現精緻的法式雕塑感。許瑋甯紮起俐落髮髻，整體造型乾淨、純粹，把婚紗的曲線和布料光澤襯托得更加立體。

邱澤的台灣品牌西服也超帥。（圖／夏朵創意行銷提供）

另一組合照中，可見邱澤穿著同是台灣品牌的 The House Tailors 屋內洋服的黑色西裝，筆挺俐落，與許瑋甯站在一起畫面優雅又相襯。兩人婚戒則是新人自行設計，沒有指定品牌，充滿專屬於兩人的心意。

許瑋甯低調的婚紗美學獲得大批網友、業界一致好評：「工作時她可能穿過很多次婚紗這一次，是為自己穿超美」、「真的只有她的顏值撐得起素面婚紗了」、「像我們這種平凡人就需要蕾絲和什麼東西來裝飾」。婚紗照釋出後，瞬間成為網友討論度最高的婚宴焦點之一。

