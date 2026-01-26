許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤

陳漢典與Lulu黃路梓茵25日晚間在台北舉辦婚宴，許瑋甯也現身。（圖／翻攝自Lulu黃路梓茵、王彩樺臉書）





婚宴現場星光熠熠，最吸睛的不只有新人。陳漢典與Lulu黃路梓茵25日晚間在台北舉辦婚宴，席開60多桌、邀請650位賓客，宛如一場小型三金典禮，其中悄悄現身的許瑋甯，成為現場與社群討論的最大亮點之一。

夫妻同框引發關注

在眾多賓客之中，剛辦完婚禮不久的邱澤與許瑋甯雖未接受公開訪問，卻在與其他藝人好友的合照中被捕捉到身影。照片曝光後，立刻引起網友熱議，直呼「再看一次還是很甜」。

邱澤、許瑋甯與王彩樺合照。（圖／翻攝自王彩樺臉書）

行程滿檔仍趕場

許瑋甯24、25日連續在高雄衛武營演出舞台劇《那一年，我們下凡》，25日的演出時間甚至到下午2點半才結束。為了替好友Lulu與陳漢典祝賀，她一結束工作便立刻北上返台北，與邱澤會合出席婚宴，行程之緊湊也讓不少人佩服她的義氣。

造型氣質成焦點

照片中可見許瑋甯身穿杏色外套，深V剪裁展現鎖骨線條，搭配簡約金色項鍊，若隱若現的美腿線條散發出優雅又自信的氣場。邱澤則選擇黑色條紋西裝外套搭配黑色襯衫，捨棄領帶、微敞領口，呈現隨性卻不失紳士感的風格。

互動自然默契十足

許瑋甯、邱澤夫妻倆在宴席間與王彩樺、潘若迪等藝人好友合影，許瑋甯對著鏡頭開心比出勝利手勢，邱澤手持紅酒杯露出淡淡微笑，一深一淺的穿搭形成絕佳呼應，在人群中特別亮眼，也讓婚後首度公開同框更顯甜蜜。

新人甜蜜感染全場

婚宴現場陳漢典與Lulu也毫不避諱展現恩愛。被問到結婚原因時，漢典笑說「我就是貪圖你的美貌」，一句話立刻逗笑全場，讓現場氣氛更加輕鬆歡樂。

紅包話題再掀討論

證婚人吳宗憲同樣成為焦點人物，全程笑容滿面。他受訪時幽默表示，自己被安排單獨一間休息室，笑稱「不能和新人關在一起」，妙語如珠逗樂眾人。吳宗憲先前曾透露要包出200萬元紅包，婚宴當天被追問是否已送出，他笑說談錢太世俗。不過新人也證實，憲哥早已索取帳戶直接匯款，只是當天行程繁忙，還沒來得及確認。

婚禮細節同步曝光

陳漢典與Lulu坦言婚宴花費約500到600萬元，禮金收入外界估計有望破千萬。下午進行的文定儀式畫面也曝光，兩人身穿中式禮服，雙方家人感動落淚，Lulu爸爸更親自開計程車載女兒出嫁，成為婚禮最溫馨的一幕。

