許瑋甯趕場典LU世紀婚！談「紅包之亂」不忍：不是用數字衡量

記者林汝珊／台北報導

藝人許瑋甯首部隨筆作品《寫進時間的故事》，今（6日）出席新書發表會，談及成長、家庭與人生轉變。而日前她與老公邱澤一同出席陳漢典與LULU的世紀婚禮，也感嘆相當佩服典LU的體力。

許瑋甯談紅包之亂。（圖／記者趙于瑩攝影）

許瑋甯坦言日前在高雄衛武營演出舞台劇《那一年，我們下凡》一結束後就立刻搭車北上，到現場的時候婚禮也已經到尾聲了，直言能在現場感受到對方投入的用心，「很開心有參與到，他們很用心，做了很多功課，每一個細節都想做到最好」，並讚嘆陳漢典與LULU的體力。

被問到婚禮引起的「紅包之亂」，許瑋甯則說自己不清楚，不過紅包都是心意，「不能用數字來衡量，不是這麼簡單的事」。

