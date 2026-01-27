許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。其中備受矚目的，就是去年剛舉辦完婚宴的邱澤與許瑋甯夫婦也在這次的賓客名單中，雖然夫妻倆沒有公開接受媒體訪問，但從其他藝人的社群中都可以見到他們的身影。

邱澤、許瑋甯夫婦現身LuLu婚宴。（圖／翻攝王彩樺臉書、潘若迪IG）

從藝人王彩樺及潘若迪在社群分享的照片中，可以看到許瑋甯穿著杏色外套，以金色項鍊做搭配，更露出一雙修長的美腿，整體相當優雅有氣質，至於邱澤則是一身黑色襯衫搭配同色系條紋西裝外套，簡約卻仍十分帥氣有型，夫妻倆同框瞬間成為婚宴焦點之一。

廣告 廣告

據悉，許瑋甯24、25日在高雄緯武營都有舞台劇《那一年，我們下凡》的演出，且25日當天的演出時間是在下午2點30分，由此可見為了LuLu和陳漢典，她在收工後便立刻趕場返回台北，與老公邱澤會合。

從其他藝人的社群中都可以見到邱澤、許瑋甯夫婦的身影。（圖／翻攝潘若迪IG）

其實去年邱澤與許瑋甯舉辦婚宴時，就是找來好友Lulu擔任主持，事後她在社群也分享了自己從第一視角看著兩人，「真的很像是坐在電影院第一排。」更深深感受到兩人的眼裡確實只有對方，而當時邱澤也提前為Lulu及陳漢典送上祝福，如今夫妻倆也一同現身婚宴。

更多FTNN新聞網報導

Lulu婚禮湊齊3大男神！陶晶瑩曬同框照 嗨喊：台灣三座發電機

證婚人吳宗憲現身200萬準備好了！爆直擊陳漢典Lulu同房 「他拔不出來」

陳漢典、LULU大婚！甜蜜親吻狂放閃 「愛得是你的全部」

