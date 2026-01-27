許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。其中備受矚目的，就是去年剛舉辦完婚宴的邱澤與許瑋甯夫婦也在這次的賓客名單中，雖然夫妻倆沒有公開接受媒體訪問，但從其他藝人的社群中都可以見到他們的身影。
從藝人王彩樺及潘若迪在社群分享的照片中，可以看到許瑋甯穿著杏色外套，以金色項鍊做搭配，更露出一雙修長的美腿，整體相當優雅有氣質，至於邱澤則是一身黑色襯衫搭配同色系條紋西裝外套，簡約卻仍十分帥氣有型，夫妻倆同框瞬間成為婚宴焦點之一。
據悉，許瑋甯24、25日在高雄緯武營都有舞台劇《那一年，我們下凡》的演出，且25日當天的演出時間是在下午2點30分，由此可見為了LuLu和陳漢典，她在收工後便立刻趕場返回台北，與老公邱澤會合。
其實去年邱澤與許瑋甯舉辦婚宴時，就是找來好友Lulu擔任主持，事後她在社群也分享了自己從第一視角看著兩人，「真的很像是坐在電影院第一排。」更深深感受到兩人的眼裡確實只有對方，而當時邱澤也提前為Lulu及陳漢典送上祝福，如今夫妻倆也一同現身婚宴。
更多FTNN新聞網報導
Lulu婚禮湊齊3大男神！陶晶瑩曬同框照 嗨喊：台灣三座發電機
證婚人吳宗憲現身200萬準備好了！爆直擊陳漢典Lulu同房 「他拔不出來」
陳漢典、LULU大婚！甜蜜親吻狂放閃 「愛得是你的全部」
其他人也在看
離婚過更好／女星恢單後成帶貨女王 小紅書一戰成名「首場直播狂賺5300萬」
周幼婷3年前與藍正龍離婚後，幾乎消失在大眾視野，就連社群平台也鮮少更新，全心照顧一雙兒女，讓人一度以為她淡出了演藝圈，其實她偶爾還是會參與戲劇演出，也接過保養品業配，失婚生活並不孤單。不少女明星離婚後，副業反而更精彩。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 17則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
世紀婚禮！陳漢典出身「超狂法律世家」 250年驚人家世背景曝光
藝人LULU（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，嘉賓陣容一字排開媲美「三金」年度盛會。陳漢典也被起底「驚人家世背景」，陳家其實是彰化芳苑草湖的法律世家，祖父曾任法官、父親則是書記官，長輩為他取名「漢典」，正是取自古代《漢摩拉比法典》，期許他秉持正直與規範。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 22 小時前 ・ 8則留言
離婚過更好／獨家！變身桌球賽啦啦隊 周幼婷伴愛子登頂冠軍
藝人周幼婷2023年結束與藍正龍9年婚姻，近3年來鮮少更新社群平台，幾乎淡出大眾視野，生活重心全放在一對兒女身上。本刊日前直擊她現身新北市三重一家桌球館，全程陪伴兒子參加桌球積分賽，賽事長達6小時，最終兒子驚險奪冠，母子耐力與感情令人印象深刻。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 1則留言
汪小菲愛妻懷胎8個月！絕美寫真花絮片曝光
大陸富商汪小菲和愛妻Mandy（馬筱梅），將在今年迎來夫妻倆愛的結晶。目前懷胎8個多月的Mandy，也在個人社群曬出孕肚寫真的側拍影片，身材保養得宜，幾乎沒有走樣，讓人驚豔不已。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 14則留言
張小燕缺席Lulu婚宴！親揭背後原因 身體狀況不佳養病中
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日於台北文華東方酒店舉辦婚宴，宴請約650位親朋好友共襄盛舉，現場星光熠熠，賓客陣容堪比三金...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
林心如50歲生日！Meldoy私照連發揭『真面目』，網看細節淚讚：「這才是演藝圈真友情」
MelodyIG暖心獻祝福，多張合照見證多年友情Melody在IG分享多張與林心如的合照，照片橫跨多年，無論是私下聚會、活動後台，或是輕鬆自然的生活瞬間，兩人互動始終自在又親密。沒有刻意擺拍，更多的是屬於好姐妹之間的真實默契，也讓粉絲一眼看出，這份友情早已走過時間考驗。4...styletc ・ 12 小時前 ・ 發表留言
世紀大婚！Lulu高中「校花等級」嫩照曝 網讚：高智商、高顏值女神
藝人LULU（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，嘉賓陣容一字排開媲美「三金」年度盛會。Lulu個性開朗活潑，主持功力更是年輕一輩中的佼佼者，常利用網路和粉絲互動，曾在臉書上曬出台中女中時期的嫩照，引起許多網友狂讚：「真的是有高智商又高顏值的女神」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
韓「首位公開出櫃」超正女星要嫁了！證實披婚紗升格人妻 新郎真面目曝
女星慎惠仁（솜혜인）從南韓選秀節目《偶像學校》出道，2019年曬出與女友的親密照，引發軒然大波，雖然這段戀情最後以分手收場，慎惠仁卻成了南韓首位公開出櫃的女藝人。令人驚喜的是，慎惠仁近日無預警透過社群宣布婚訊，證實自己將於今年2月升格人妻，對象則是小她2歲的樂壇新人金藝勳（김예훈）。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 170則留言
馬筱梅才曝孩子國籍戶口！懷胎8月「真實樣貌」震撼全網
娛樂中心／楊佩怡報導汪小菲與現任妻子馬筱梅（Mandy）再婚兩年後傳出喜訊，馬筱梅目前已懷胎8個月，正積極備產。先前她在直播中大方證實將回台生產，並強調已妥善規劃產後事宜；面對中國網友對於孩子國籍與戶口的疑慮，她僅強調丈夫汪小菲的北京人身分不變，在哪裡出生並非關鍵。近日，馬筱梅坦言自己看了不少讓她焦慮的文章，每天都凌晨4點才入睡，不過她仍堅持拍攝孕婦寫真，畫面曝光後立刻引發網友熱議。民視 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
星運擋不住／女星太搶手挨酸「什麼片都有她」 細數星歷程第一部片不是女一
電影《陽光女子合唱團》票房在上映25天後打破2.5億，更有望上看國片票房王者的《海角七号》5.3億元天花板，而其中在片中飾演「宥芯」的新人何曼希也因此一炮而紅，現已趕拍個人第二部作品《無法計算的青春》，直接升咖女一，過往王淨、柯佳嬿，或是《影后》的林廷億，都是如此走過來。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 發表留言
典爸婚禮致詞超幽默！連問陳漢典2次：你要怎麼還Lulu？ 神回一句超感人
陳漢典與Lulu昨（25）日晚間於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場席開70桌宴請350位賓客，賓客雲集，包括吳宗憲、KID、王偉忠、王力宏、許光漢等人都是座上嘉賓。陳漢典爸爸致詞成為婚禮亮點之一，他表示結婚就是上輩子有互相欠，並問陳漢典「欠了Lulu多少，要怎麼還？」沒想到爸爸一句神回應，感動眾人。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 20則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 480則留言
林心如過50歲生日喊「好可怕」與楊謹華親吻照曝光
女星林心如今（27）日迎來50歲生日，正式邁入人生新階段，演藝圈好友與粉絲紛紛獻上祝福。好友楊謹華也曬出與林心如嘴對嘴獻吻的親密合照，並寫下「親愛的Rose」，展現兩人深厚情誼。珍貴畫面曝光後，立刻在網路上掀起熱烈討論。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
「眼淚啪啦啪啦流」！KID參加陳漢典、Lulu世紀婚禮淚崩 吐真實心聲
男星陳漢典跟女星Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是賓客雲集，包括吳宗憲、KID、王偉忠、王力宏、許光漢等人都是座上嘉賓，然而，KID事後發文透露自己在當下「眼淚啪啦啪啦流」，忍不住回憶起3年前也是在同場地完成人生大事。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 發表留言
川普突襲升韓關稅！前台積電工程師示警：台灣恐面臨兩大衝擊
美國總統川普因不滿韓國國會遲未通過台美關稅相關協議，27日凌晨突然發文，宣布對韓關稅由原本談定的15%逕行調高至25%。此舉不僅震撼青瓦台，更讓國內政壇高度警覺。台積電前工程師、國民黨北市議員曾獻瑩坦言這是對台灣等盟友的殺雞儆猴，並點出對台灣可能的兩大衝擊！三立新聞網 setn.com ・ 37 分鐘前 ・ 1則留言
Meta將測試臉書、IG等平台訂閱方案 加強AI功能
（中央社紐約27日綜合外電報導）臉書（Facebook）母公司Meta預計在接下來幾個月內，讓旗下包括臉書、Instagram等社群媒體平台及傳訊軟體WhatsApp測試新規劃的訂閱模式，加入更強的人工智慧（AI）功能。中央社 ・ 8 小時前 ・ 發表留言