許瑋甯趕場回台北參加LuLu婚禮！下身失蹤同框邱澤 超仙近照曝光
LuLu（黃路梓茵）、陳漢典昨（25日）在台北文華東方酒店舉辦婚宴，邀請約650位親友到場共襄盛舉，不少圈內好友都現身受訪，包括吳宗憲、王偉忠夫婦、陳鎮川、邰智源、郭子乾等人，剛結完婚的邱澤、許瑋甯也在其中，兩人雖然沒有受訪，身影卻也默默出現在其他賓客的照片中。
許瑋甯、邱澤這對高顏值夫妻去年11月28日才在同個場地舉辦婚禮，不到2個月又回到熟悉的地方，據悉，許瑋甯24、25日在高雄衛武營演出舞台劇《那一年，我們下凡》，在25日下午2點半的舞台劇結束後，她就火速趕回台北，和老公邱澤會合，一起參加LuLu和陳漢典的婚禮。
儘管夫妻倆維持一貫低調風格，沒有特別發文，但從其他賓客的照片中可以看到，許瑋甯身穿杏色套裝，下身失蹤露出一雙白皙美腿，打扮簡約又不失性感優雅，而邱澤則是以條紋黑色西裝外套的一身黑裝扮現身，兩人一黑一白，看起來仍是時尚感十足。
昨晚的婚宴上眾星雲集，包括徐佳瑩及比爾賈夫婦、王力宏、曾寶儀、戴資穎、動力火車、許光漢、林美秀、羅文裕、彭佳慧、許富凱、艾怡良、曾莞婷、小蜜桃姐姐、黃偉晉、風田、楊銘威及方志友夫婦、唐綺陽等人都是座上賓。
