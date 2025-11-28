許瑋甯邀430多人喝喜酒 半個演圈都來了

邱澤（ 左）、許瑋甯今補辦婚禮。廖瑞祥攝



許瑋甯與邱澤今晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，賓客星光熠熠，她透露共邀430多人喝喜酒，至於婚禮花費？她甜笑說：「這個其實是心意，對我們來說，大家開心才是重點。」

被問是否為排賓客位子傷腦筋？邱澤坦言：「還好，但是我們是真的到那個時候需要確定名單、賓客邀請、然後再回函，中間的過程到排位子，大概我們認真把時間空下來好好規劃這件事情花了2天左右。」許瑋甯則說：「其實我們最主要是希望來的賓客大家都可以盡歡，大家來吃吃喝喝都很開心，這是我們最主要希望達到的目標，我覺得今天就是照顧來的朋友們，確定每1個來的賓客，我把重心放在逐桌敬酒上面，就是好好的謝謝他們。」

至於婚禮節目橋段，許瑋甯說：「我覺得我們今天現場的一切都不設限，如果有誰隨興想上來唱歌，或是有任何人想上來表演舞蹈，我們都有舞池準備著，看大家。」

被問誰是婚禮點子的主控者？許瑋甯甜說：「其實是我。」邱澤則補充：「但是我們會一起討論，包括布置到呈現，像到剛剛彩排都還是有一些是原本自己預想到、沒想到的，但是彩排下去就會發現這裡可能要配合一點點音樂、走路的速度要快一點。」還說討論過程中沒起任何爭執。

邱澤被問是否擔心老婆喝太多？他尷尬地說：「不會，我比較擔心我喝多，伴郎團已經做好準備（擋酒）。」透露伴郎都是他從小到大的朋友和多年好友，都不是圈內人。許瑋甯的伴娘們則是她的妹妹跟1個從小到大的好朋友。

至於今晚洞房夜會如何度過？許瑋甯說：「跟寶寶一起過，我想今天回去之後我們應該會回味一下今天的照片。」邱澤則說：「我覺得我先撐過不要喝太多，因為我們準備了蠻多種酒，就是多喝點水。」

婚宴賓客星光熠熠，包括陶晶瑩、陳怡蓉、海裕芬、陳美鳳、藍心湄、柯震東、章廣辰、張清芳、春風、關穎、蔡詩芸、王陽明夫妻、彭佳慧、王琄、曾之喬、賈永婕、李烈、徐譽庭、程偉豪、金百倫、陳意涵、謝盈萱和9m88等，被問是否有遺憾沒到場的賓客，許瑋甯點名周興哲，但說他有派出老婆當代表，也預告會「賠醉」。

曾之喬。廖瑞祥攝

關穎。廖瑞祥攝

柯震東。廖瑞祥攝

張軒睿。廖瑞祥攝

王陽明、蔡詩芸。廖瑞祥攝

吳珊儒與夫婿。廖瑞祥攝

陶晶瑩與荳荳。廖瑞祥攝

