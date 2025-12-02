許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像

娛樂中心／綜合報導

許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。

兩人公認北市指標性高端飯店之一的台北文華東方酒店舉行婚宴，據公開資訊，該飯店最高價位婚宴每桌（含服務費）約落在7萬2380元。以當天現場規模約43桌推算，光是餐飲費用就高達31萬2340元。

許瑋甯、邱澤的婚禮網友估算花費恐超過六百萬元。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

不僅如此，婚禮現場布置以白花、吊掛花藝打造浪漫空間，許瑋甯一連換上多套量身訂製婚紗，加上兩人準備的精緻伴手禮、開瓶酒水、舞台及燈光音響、婚攝團隊、婚顧等項目費用，全都是額外支出，估算整場婚禮花費至少超過600萬元。

對此網友紛紛留言，表示600萬對夫妻檔來說很快就會回本「600萬？兩個人可能一個月就賺回來了」、「收禮金就賺回來了」、「對他們來說真是小錢」、「2位的名氣一毛都不用出 可能廠商還給他們錢」、「有贊助吧」。

