許瑋甯邱澤婚宴星光雲集 「緋聞女友」現身催生狂讚基因好
許瑋甯與邱澤因電影《當男人戀愛時》結緣，兩人於2021年低調登記結婚，今年迎來愛子Ian，三口之家幸福滿滿。今（28日）小倆口在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場星光熠熠，大批藝人到場祝福，場面盛大。
其中最引人注目的嘉賓之一，是被封為「最美麗歐巴桑」的陳美鳳，她以名牌包包加上優雅套裝造型亮麗現身。面對過去與邱澤曾被炒成「母子戀」的烏龍緋聞，陳美鳳特別在鏡頭前笑著澄清：「那個新聞我跟他媽媽看到都在笑，大家都知道是烏龍啦。」
陳美鳳坦言，和邱澤、許瑋甯的媽媽都認識，雙方家庭給人的感覺都很接地氣：「兩個媽媽都很可愛，小孩教得很好，他們兩個真的很搭，是天作之合。」談到邱澤，她大讚對方特別有長輩緣，講著講著還幽默補一句：「就是我啦！」讓現場笑聲不斷。誇讚邱澤一直都是非常孝順又有禮貌的孩子，值得大家疼惜：「真的不希望這些烏龍新聞造成他的困擾，他值得被好好對待。」
至於紅包數字，陳美鳳則保持神祕表示「心意最重要」。當被提示藍心湄包了6萬6千時，陳美鳳則笑說：「剛好！」此外，她也不忘送上最實在的祝福，表示希望夫妻倆多生幾個：「我跟心湄都不生，但養小孩和帶小孩都很不容易，他們基因這麼好，一定要多生幾個。我們都是看看玩玩，要帶小孩很不容易，我覺得媽媽真的很偉大。」
新娘許瑋甯身穿低胸白紗亮相，仙氣十足，在燈光映照下宛如仙女下凡，全場目光幾乎離不開她；邱澤則紳士造型陪伴在側，夫妻倆互動甜蜜，在眾星祝福下，許瑋甯與邱澤的婚宴溫馨又熱鬧，夫妻倆甜蜜神情藏不住，現場也洋溢滿滿幸福氣氛。
