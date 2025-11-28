許瑋甯邱澤補辦喜宴 正式場合坦言一見面就笑了

生活中心／葉晏昇、SNG 台北報導

明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，今天（11/28）舉辦婚宴，兩人公開甜蜜親吻，還說彩排時看到彼此都笑了。藝人好友包括陶晶瑩、吳姍儒、陳美鳳和賈永婕等人都出席婚宴。現場眾星雲集，邱澤和許瑋甯不但透露小孩今天扮相，更曝光蜜月計畫。

新人亮相，大方親吻，許瑋甯邱澤辦世紀婚禮，兩人甜蜜分享試裝時有趣的事。藝人許瑋甯vs.邱澤：「剛好穿完禮服，拉開簾幕的那一瞬間，我們兩個都笑場了。」邱澤一身黑色西裝展現帥氣俐落，許瑋甯白色低胸婚紗，更是仙氣逼人，大家好奇，兩人愛的結晶lan會穿什麼造型？藝人許瑋甯vs.邱澤：「我最近跟他的默契就是這樣，啵啵，他就會笑，他今天可能會跟爸爸現在類似，有一個小領結這樣。」兩人結婚4年，總算騰出時間宴客，辦在文華東方席開40幾桌，受訪時也曝光未來蜜月計畫。

眾星雲集！許瑋甯邱澤補辦喜宴 大方分享彩排趣事、談蜜月計畫

藝人邱澤和許瑋甯舉辦世紀婚禮。（圖／民視新聞）藝人許瑋甯vs.邱澤：「因為我們彼此婚禮完之後，就有各自的工作需要投入了，（也曾旅行）不一定是侷限於蜜月，所以之後可能再安排吧，但身邊有一些朋友，比較建議蜜月就是蜜月，旅行就是旅行，所以我覺得，我們會認真安排這件事，先把時間安排出來。」許瑋甯要工作，邱澤承諾認真安排蜜月，小倆口放閃羨煞旁人，這次婚禮出席包括陶晶瑩、吳珊儒、王陽明和柯震東等藝人好友。

陶晶瑩和女兒也來參加許瑋甯邱澤結婚宴客。（圖／民視新聞）藝人許瑋甯vs.邱澤：「（有沒有哪個好友無法抽空來？）Eric啦，周興哲，（今天剛好是小鬼生日，有沒有心裡有跟他講一聲，說妳今天婚禮這樣？）當時其實在喬場地的時候，其實剛好就是這時間點，覺得它就是一個冥冥之中的安排，所以我很開心，如果是今天的話，那代表他也有來參與。」縱使有遺珠之憾，但演藝圈眾多藝人都沒錯過這場世紀婚禮，大家都想獻上祝福。

