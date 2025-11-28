許瑋甯邱澤補辦婚禮如童話故事 回想試婚紗那刻笑了

（中央社記者洪素津台北28日電）演員許瑋甯今天穿上絕美婚紗和邱澤補辦婚禮，宴請430多名賓客，許瑋甯表示對試穿婚紗那刻印象深刻，稱拉開幕簾的那一瞬間2人都笑場了，邱澤笑說：「感覺很像以前演過的偶像劇。」

許瑋甯和邱澤今晚在台北文華東方補辦婚禮，現場星光熠熠，號稱半個演藝圈都來了，稍早邱澤牽著許瑋甯一起受訪，邱澤表示結婚到現在終於真的「完婚」了，因為之前和許瑋甯都有工作在身，今天希望可以好好招待大家，享受婚禮。

廣告 廣告

許瑋甯則分享這一路以來的心情，提到先起試婚紗時，拉開簾幕那一刻，實在太像在拍戲，兩人都笑出來了，「我坐在沙發上，拉開簾幕的那一瞬間，我們都笑場了。」一旁的邱澤補充笑說，「感覺很像以前演過的偶像劇」。

這次婚宴邀請430多名親朋好友，許瑋甯透露和邱澤籌備過程有「溝通」，但沒有動氣，彼此還算有默契。邱澤笑喊，「我只擔心我喝醉，我先撐過我不要喝太多。」許瑋甯則把重心放在逐桌敬酒上面，希望照顧好每一名來祝福他們的人。

許瑋甯透露婚禮上兒子會和邱澤穿父子裝，婚戒的設計是邱澤的想法，戒指裡面有寫2人的名字，許瑋甯笑稱簡單優雅又有心意。

特別的是，今天是已故男星黃鴻升（小鬼）的冥誕，許瑋甯曾和小鬼是華岡5人幫，從小一起長大，許瑋甯坦言，「我覺得，它對我來講是一個緣分，是一個天意，當時在喬場地就是這時間點，就是冥冥之中的安排，我很開心，是今天的話代表他有來參與。」

稍早賓客也陸續進場，黃鐙輝也包5位數的紅包到場祝賀，「當初瑋甯也是包5位數，但我不能少，我還去翻禮金簿確認，我要祝他們再生3個，多子多孫多福氣」；陳美鳳則曾和邱澤傳出緋聞，今天陳美鳳表示跟邱澤媽媽很熟，邱澤很孝順，紅包包多少不重要，心意最重要。（編輯：張銘坤）1141128