許瑋甯邱澤「當眾貼貼熱吻」畫面曝光 深情對視全場沸騰

許瑋甯與邱澤婚宴甜蜜畫面曝光。（圖／翻攝自jl.leilei IG）

許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》相識相戀，2021年登記結婚後，於28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴。李靚蕾1日在IG曝光兩人婚宴與After Party的花絮影片，只見小倆口在眾人祝福聲中深情擁吻，甜度直接破表。

李靚蕾在IG分享參加婚宴的甜蜜片段，只見邱澤似乎帶著微醺的紅暈，整個人放鬆而開心；許瑋甯則隨著音樂輕盈舞動，時而繞著老公轉圈，時而湊近撒嬌，整個人洋溢著甜蜜氣息。邱澤望著妻子的眼神始終溫柔，彷彿被她的笑容牽著走，最後索性一把摟住愛妻，輕吻後整個人貼在她肩上，流露出難得的黏人一面。

許瑋甯與邱澤婚宴上甜蜜互動。（圖／翻攝自jl.leilei IG）

影片中還有一段快轉畫面引起網友注意，有人好奇詢問內容，李靚蕾則笑回：「哇哇哇～懂看！還有更甜蜜的……不方便給妳看。」瞬間在留言區掀起熱烈討論。不少粉絲留言：「好有愛，愛情比我想的更動人」、「最後轉圈圈好可愛」、「邱澤的眼神真的充滿愛意」、「嫁對人真的很幸福」、「相信愛情，最養眼的一對」，紛紛直呼被閃到睜不開眼。

這場婚宴邀請約400位賓客出席，包括藍心湄、陶晶瑩、陳美鳳、賈永婕、張清芳、陳意涵、關穎、林心如、霍建華、王陽明、蔡詩芸、曾之喬、春風、李沐、張軒睿等演藝圈好友，現場氣氛熱鬧盛大。

