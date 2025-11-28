許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了

記者林汝珊／台北報導

藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。

許瑋甯、邱澤今舉行婚禮。（圖／夏朵創意行銷提供）

婚宴預計於晚間 7 點開席，兩人向來好人緣，受邀出席的重量級藝人包括藍心湄、陶晶瑩、陳怡蓉、海裕芬、陳美鳳、柯震東、章廣辰、張清芳、春風、關穎、蔡詩芸、王陽明夫婦、彭佳慧、王琄、曾之喬、賈永婕、李烈、徐譽庭、程偉豪、金百倫、陳意涵、謝盈萱與 9m88 等人，場面星光熠熠。

許瑋甯先前受訪時曾透露，兩人交往一路隨性，覺得時機到了便直接去登記結婚，雖然沒有盛大求婚，但邱澤事後仍補上一個簡單儀式。她坦言自己完全不介意盛大排場，笑說身為演員反而怕隆重儀式讓氣氛變得尷尬，「日常的小儀式就很幸福了。」但也害羞加碼，小聲承認邱澤當時確實有「慎重下跪」。

