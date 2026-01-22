許瑋甯露美腿切換多重身分 三寶爸楊祐寧想挑戰野營

許瑋甯靠「散步」重新整理自己。New Balance提供



許瑋甯與邱澤的兒子Ian目前6個月大，去年她不僅升格人母，也晉升為公司老闆，多了一個「工作的家庭」需要照顧，她與去年成為三寶爸的楊祐寧分別演繹New Balance復古潮流鞋款2010與薄底時尚鞋款204L，也分享如何切換多重身分，留給自己更多從容的餘裕，在工作與自我之間找到平衡，成為她新年的重要課題。

即使當媽仍少女感十足的許瑋甯為New Balance露出美腿，分享「散步」是她重新整理自己的方式，腳踩204L LNY新春配色「甜美粉」與「雪霧灰」，搭配輕盈短裙與SDS系列新年限定上衣的她說：「穿上204L，就像是一個好運小儀式，讓我在忙碌生活中重新找回節奏，用輕盈卻踏實的步伐，從容走進屬於自己的好運時刻。」

楊祐寧特別在意鞋款的選擇。New Balance提供

去年楊祐寧以《今夜一起為愛鼓掌》第4度問鼎金鐘視帝，育有2女1子的他一直是運動熱愛者，談到2026年「好事成雙」新年願望時說：「除了在演員工作上持續打造更好的戲劇作品，也想帶著孩子挑戰野營，累積屬於家庭的雙倍快樂時光。」

楊祐寧穿上SDS系列上衣以及新年限定圓領鋪棉外套，搭配ABZORB 2010與204L鞋款穿搭自由切換，他分享：「好運不是等來的，是『努力加上選對裝備』走出來的，所以我特別在意鞋款的選擇。復古潮流的2010與薄底時尚的204L，一直是陪我面對工作與生活挑戰的好夥伴。」期許自己新的1年宛如1匹馳騁荒野的野馬，自由無拘卻步伐穩健，在繁忙生活中踏實前行，讓工作與生活都越走越順。

