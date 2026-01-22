許瑋甯露美腿！升格當媽仍少女感十足 曝新年新課題：從容找到平衡

許瑋甯新年課題是在工作與自我之間找到平衡。New Balance提供

許瑋甯去年升格當媽，事業運更旺，還成為公司老闆，為運動鞋品牌拍攝新年形象照，綁起馬尾、大露美腿，仍是少女感十足。她也分享新年新課題，是在切換多重身份之時，留給自己更多從容的餘裕，在工作與自我之間找到平衡。

許瑋甯透露，「散步」是她重新整理自己的方式，穿上新款鞋，「就像是一個好運小儀式，讓我在忙碌生活中重新找回節奏，用輕盈卻踏實的步伐，從容走進屬於自己的好運時刻。」

許瑋甯當媽仍少女感十足。New Balance提供

三寶爸楊祐寧想帶孩子們挑戰野營

楊祐寧去年以《今夜一起為愛鼓掌》第四度問鼎金鐘視帝，監製、主演的《監所男子囚生記》深獲好評，家裡又添新成員、成為三寶爸；一直是運動熱愛者的他，談到2026年的新年願望，表示：「除了在演員工作上持續打造更好的戲劇作品，也想帶著孩子挑戰野營，累積屬於家庭的雙倍快樂時光。」

廣告 廣告

楊祐寧新年計劃是帶孩子野營。New Balance提供



回到原文

更多鏡報報導

林依晨缺席許瑋甯婚禮原因曝光！大嘆：很扼腕 招認「一孕傻三年」狀態

39歲林又立懷胎8個月巨肚照曝光 公開私密處驚人狀態：辣到洗眼睛！

許瑋甯驚爆撐病體辦完夢幻婚禮！突發高燒惡化成流感 「失聲」兩層口罩隔離寶寶

我有兩個老公！24歲正妹「交往雙胞胎」爆紅 3人行甜蜜日常全公開