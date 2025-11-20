許瑋甯首度談「被求婚」 愛上邱澤關鍵點：能走一輩子

邱澤、許瑋甯宣佈將在11月28日舉行婚禮。（圖／夏朵創意行銷提供）





藝人許瑋甯、邱澤在2021年結婚，今年喜獲1子，並將於11月28日舉辦婚禮，而許瑋甯接受王偉忠專訪時，也首度分享被求婚的過程，兩人的合拍是可以聊天聊地，並且其實在這次婚禮前，有補過一個小型儀式。

許瑋甯登上王偉忠的節目《欸！我說到哪裡了》，也難得大放閃，聊到邱澤完全誇讚，透露自己喜歡懂比自己多點男生時候，就表示邱澤就符合，透露對方其實很哲學。

而看似寡言的邱澤，連王偉忠都直言：「我看他就話很少」，不過邱澤私下其實和許瑋甯十分能聊，兩人頻率相合，從戀愛、結婚到生子都能滔滔不絕，「「我們不講則已，一講驚人。」

對於求婚一事，許瑋甯也首度透露，當時邱澤十分直接對她說：「我們兩個就是差不多『欸，好像可以了』，就去結了這樣子。」雖然說11月28日才要舉辦婚禮，但當時登記後，邱澤就有舉辦一個小型儀式，跪下對她說了些話。

當時只有小型儀式並非婚禮，王偉忠詢問會不會覺得缺少儀式感時，可能因為演員身分，許瑋甯表示：「我覺得是不是有時候有一些職業傷害？如果真的有儀式感的話，你會覺得好像有鏡頭在拍。」

許瑋甯提及喜歡上邱澤的時間點，則表示是在拍完《當男人戀愛時》後，而原因就是責任和合拍，透露當時家中親人離世，邱澤也沒多說就是陪伴，讓許瑋甯感覺到這個人是可以一直走下去的對象。

兩人今年升格新手爸媽，許瑋甯也透露在兒子Ian面前，邱澤充滿溫柔，眼中也都是星星，與核子互動時候，謹慎、自律的特質幾乎消失的無影無蹤。



