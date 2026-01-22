許瑋甯馬年多了一個家庭 重整自己靠這招

許瑋甯應景一身紅。（New Balance）

隨著 2026 年農曆新年即將到來，楊祐寧與許瑋甯分別New Balance演繹鞋復古潮流鞋款。去年升格當公司老闆的許瑋甯，新的年度課題是在工作與家庭生活中找平衡；楊祐寧去年成為三寶爸，新的一年希望好運成雙：可以兼顧演員工作、累積家庭雙倍快樂時光。

楊祐寧為 New Balance 演繹新年鞋款。（New Balance）

許瑋甯連續兩年分別以《她和她的她》《不夠善良的我們》拿下金鐘迷你劇集視后之後，2025 年迎來人生新角色，升格為公司老闆，多了一個「工作的家庭」需要照顧；因此，如何切換多重身分，留給自己更多從容的餘裕，在工作與自我之間找到平衡，成為她新年的重要課題，許瑋甯透露，「散步」是她重新整理自己的方式。

許瑋甯今天多了老闆身分。（New Balance）

楊祐寧去年以《今夜一起為愛鼓掌》第四度問鼎金鐘視帝，監製、主演的《監所男子囚生記》深獲好評，家裡又添新成員、成為三寶爸；一直是運動熱愛者的他，談到2026 年的「好事成雙」新年願望，表示：「除了在演員工作上持續打造更好的戲劇作品，也想帶著孩子挑戰野營，累積屬於家庭的雙倍快樂時光。」

楊祐寧希望來年一路發。（New Balance）

