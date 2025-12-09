許瑋甯驚曝「一孕傻三年」超扯狀態 婚禮帶兒亮相讚穩定！親吐二胎進度：希望有伴

許瑋甯驚吐「一孕傻三年」狀態。李智為攝

許瑋甯演出賴聲川執導的舞台劇《那一年，我們下凡》，9日出席排練記者會，坦言感受到「震撼教育」，還有20天就要演出，但劇本每天都還在更動，隨時都要在備戰狀態。至於是否有「一孕傻三年」影響背台詞？許瑋甯說沒有，倒是生活上竟經常忘記自己點過外賣。

許瑋甯透露，有時候點了食物就忘記，因為會先去吃別的東西，也不太有飢餓感，食物經常送到後，放在門口冷掉，家人問是不是她點的？她還會堅持說「沒有點」，直到看到手機訂單，才發現自己真的有點。因為這個狀況經常發生，她自己也坦言：「滿扯的。」自嘲可能都把心力、腦力用在背台詞上。

廣告 廣告

許瑋甯（後）與朱德剛（前右）、宋少卿合作演出。李智為攝

朱德剛讚許瑋甯適應力強 宋少卿許願抱抱成真

雖然劇本都還會更動，但許瑋甯說有其他前輩可以接住，感到很安心。朱德剛坦言原本擔心許瑋甯能否接受得了劇場演員像「神經病」的狀態，但稱讚她適應力強，很快融入大家，雖是影視出身的演員，但在劇場裡沒有違和感，目前唯一擔心的只有許瑋甯感冒要趕快好。宋少卿則自爆，有一場擁抱許瑋甯的戲碼，但排練至今「都還沒有執行」，直呼希望實現。

邱澤（左）、許瑋甯婚禮上帶兒子Ian亮相。翻攝IG＠juliastar888

婚禮上，許瑋甯與老公邱澤抱著兒子Ian亮相，坦言原本會許瑋甯坦言原本會有點擔心寶寶狀態，結果兒子很淡定、很給面子，覺得以後可以常帶出門。婚禮上被很多長輩催生二胎，她認為大家只是看到小朋友覺得很幸福開心，但對二胎「順其自然」，「有當然也很好，可以讓小孩有個伴」。



回到原文

更多鏡報報導

許瑋甯驚爆撐病體辦完夢幻婚禮！突發高燒惡化成流感 「失聲」兩層口罩隔離寶寶

前緋聞男友邱澤甜蜜大婚許瑋甯 張鈞甯驚吐「懷疑人生」行程！公開喊這句話

柯震東「醉倒」許瑋甯婚禮畫面瘋傳 經紀公司73字還原真相：現場氣氛歡樂