許瑋甯驚爆撐病體辦完夢幻婚禮！突發高燒惡化成流感 「失聲」兩層口罩隔離寶寶

許瑋甯辦完婚禮後得流感。李智為攝

許瑋甯與邱澤11月28日舉辦夢幻婚禮，9日為舞台劇《那一年，我們下凡》出席排練記者會，幾乎全程戴口罩，才爆出已經生病長達一個多月，包括出席金馬獎頒獎、舉辦婚禮都是強撐病體，前天惡化成A型流感，記者會前一天還發不出聲音。

許瑋甯坦言，辦完婚禮後有鬆一口氣的感覺，但婚禮有很多人可以幫忙打理，沒有因此忽略排練工作，導演賴聲川也掛保證：「每天都百分百（付出），從來不覺得有分心。」

許瑋甯戴著口罩排練。李智為攝

還在餵母奶無法吃強效藥 用臉貼寶寶的腳接觸

只是許瑋甯約一個月前就開始有點小感冒，靠著吃維他命硬撐，前天開始發高燒到39度，全身酸痛，看診才被診斷是A流，還有腸胃型感冒問題。她因還在餵母奶，也不能吃太強效的藥，但舞台表演需要很大聲量，她回家就不講話、多休息。

許瑋甯也擔心傳染給寶寶，在家都戴兩層口罩，不敢太近距離接觸，最多就是讓邱澤抱著兒子，自己把臉貼上寶寶的腳，讓寶寶感覺有接觸到媽媽。此外，兒子每天都等許瑋甯回家才會睡，但她又不能陪睡，一出房間就聽到兒子大哭，讓她直呼很心疼。



