許瑋甯高燒39度不敢抱5月大兒 靠腎上腺素排練舞台劇

許瑋甯、邱澤11月28日才完成夢幻婚禮，她昨（12╱9）為表演工作坊 40 周年壓軸製作《那一年，我們下凡》彩排，透露因感染A型流感病了1個月，因燒到39度，一回家就帶著口罩，也不敢抱5個月大的兒子Ian，「最不累的其實就是陪孩子，只是現在必須更小心」。

首次參與表演工作坊挑戰賴聲川作品的許瑋甯坦言，排練初期壓力山大，尤其劇本經常依排練狀況微調，幾乎「每天醒來就要接受一版新的劇本」，她表示雖然改動頻繁，但也讓角色變得更清晰、更立體，更能在排練中找到人物的呼吸與節奏。

雖然強忍流感和腸胃不適，但許瑋甯仍持續排練，還笑說：「一上台會被腎上腺素接管，下台才會覺得不舒服。」並感謝劇組與演員們的支持，讓她努力在家庭與工作中找到平衡。

朱德剛直言《那一年，我們下凡》是1部越排越能體會深度的作品，「每重來 1次，就像把心洗過一遍」。他也稱讚與許瑋甯合作「非常放心、非常愉快」。宋少卿則表示，作品原本看似哲學辯論，但在排練場中透過情境與互動，逐漸轉化為貼近生命經驗的故事，許多台詞彷彿是日常生活中的提醒，使他在排練過程中深受觸動。《那一年，我們下凡》12月26日於臺北表演藝術中心登場。

