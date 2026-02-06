許瑋甯鬆口談楊丞琳！ 憶10年前往事哽咽

許瑋甯今出席新書發表會。

許瑋甯今（6日）現身新書《寫進時間的故事》發表會，集結十年來的心情紀錄，被問到想對十年前的自己說什麼？她忍不住眼眶含淚說道：「想告訴自己，關於愛的人，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」我比較少後悔，一定要做到最好最滿，把頭撞破，才會知道事情如何。

許瑋甯的新書包含十年來的日常私語、夢境、甚至角色功課都記錄其中，她今天看到熱騰騰的新書，忍不住害羞說：「很透明！」她說，自己一直有寫日記的習慣，每一本都留著，但透過這次梳理，發現前十年心情都大同小異，「不開心的事情永遠那幾樣。在意的事情一直會發生。」

廣告 廣告

許瑋甯和粉絲開心合影。

念舊的她，就連學生時代傳紙條都留著，被問到紙條回憶有沒有楊丞琳？她略帶尷尬笑說：「私底下再聊，不要成為標題。」她回憶，小時候日記本內容，媽媽、奶奶都會輪流偷看，曾被媽媽打開放桌上，毫不掩飾，可能是寫母女吵架後的心情。後來她開了一本寫給家人看的日記，但寫幾天就累了，「還要花心力寫一篇假故事」。她其實和家人沒有秘密，喜歡誰都會讓媽媽知道，對於書裡要收錄的內容，她也一度掙扎過「要不要這麼誠實」，不過坦言書中沒有寫到老公邱澤，笑說現在寫日記也隨著數位化，隨時會用手機紀錄當下心情。

許瑋甯提到與家人的遺憾忍不住哽咽。

被問到兒子現階段的成長，她說，兒子已經會扶著東西站起來，「每一次站起來都會轉頭看我，我會說好棒喔，他就很開心。」他有自己的遊戲區，但她還是希望他多接觸不同的東西，所以每天帶他去公園散步，到安全的地方，例如沙坑就會脫鞋，踩一下感受。目前陪睡兒子會找她，但白天爸爸會陪玩。

許瑋甯今年正式斜槓經紀人身份，她說，年後會有新的露出，幫新人接洽新戲，設計宣傳照，希望呈現的樣子，透露是熟面孔。也期許自己跟藝人能有非常好的溝通，希望他們往前衝時有人無條件支持。女生目前已有三位，男生還在洽談中。自認要學習很多，要參與很多決策、很多會議，也不以老闆自居，希望是一起經歷努力過程的夥伴。

更多鏡週刊報導

許瑋甯馬年多了一個家庭 重整自己靠這招

許瑋甯黏邱澤聚會狂放閃！ 陳美鳳曬照誇「兒子超可愛」拱：再多生幾個

坦承沒收到邱澤、許瑋甯婚禮喜帖 張鈞甯仍送上祝福