許瑋甯黏邱澤聚會狂放閃！ 陳美鳳曬照誇「兒子超可愛」拱：再多生幾個

許瑋甯、邱澤、陳美鳳等一眾好友，到張清芳家聚會。（翻攝陳美鳳臉書）

許瑋甯和邱澤日前舉行世紀婚禮，現場星光熠熠，可愛的兒子也成為焦點。近日夫妻倆到張清芳家聚會，陳美鳳今（8日）曬出大合照，可見許瑋甯頭靠在邱澤肩上，相當恩愛。陳美鳳發文回憶二人的婚禮，誇他們的兒子帥又可愛，更拱他們「多生幾個」。

許瑋甯（右）和邱澤（左）的世紀婚禮邀請430位嘉賓，引來百位媒體採訪。

陳美鳳在臉書分享昨晚聚會的合照，表示感謝張清芳邀他們到家裡聚聚，她也很久沒有見到張媽媽，「阿芳說媽媽以前都看我演的八點檔，所以對我不陌生，見到我就說~你攏沒變，鳳鳳太感謝張媽媽的喜歡。」

陳美鳳透露，他們聊到邱澤和瑋甯的婚禮，她說：「真的是超級無敵滿滿感動的婚禮，當晚我和心湄都一直起雞皮疙瘩，好真性情的畫面，完全是天作之合好登對，加上基因好，生下的兒子不但帥，又很愛笑好可愛哦，他們真的可以再多生幾個，一定是超優的爸媽！」

陳美鳳認為，邱澤和許瑋甯在工作上都很有想法、很投入、很敬業，生活上對媽媽很孝順、對長輩很有禮貌，又很接地氣，她直呼：「難怪這麼受歡迎！」她也感謝張清芳昨晚為大家禱告祝福，「鳳鳳也祝福妳和媽媽平安健康喜樂」。

