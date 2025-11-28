許瑋甯、邱澤世紀婚禮「洞房花燭夜怎麼過」 小倆口嬌回答：跟他一起

記者趙浩雲／台北報導

藝人邱澤、許瑋甯的世紀婚禮今（28）日晚間於台北文華東方酒店進行，賓客達400多人，席開40桌以上，現場半個演藝圈都來了，場面熱鬧非凡。小倆口今天受訪暢談心情，當被問到洞房花燭夜要怎麼過，許瑋甯笑說「會跟寶寶一起過」。

許瑋甯說，等了四年很開心，今天見到很多人也很緊張，家人都在，親友也都來了，婚戒的部分是自己設計的，裡面有邱澤的巧思，婚戒內刻了彼此的名字，符合簡單優雅的風格，婚禮現場也不受限，要表演的都可以，邱澤也說在婚禮想法上許瑋甯的想法比較多。兩人回憶試婚紗的橋段「拉開簾子，我們都笑場，很像偶像劇橋段」，言語中滿是初為人父的喜悅。

至於今天婚禮結束的「洞房花燭夜」，小倆口打算怎麼過？許瑋甯傚說「我們晚上會跟寶寶過」，會先回為今天的照片，邱澤也說今天要努力撐著，不要喝太多酒，婚禮完就會繼續工作了，至於要不要度蜜月後續再安排，如果要帶寶寶一起去也沒關係，就算是家庭旅遊也沒關係。

