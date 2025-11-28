許瑋甯、邱澤世紀婚禮！陶晶瑩「豪包6萬6」帶荳荳現身：他們很享受

記者林汝珊／台北報導

藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚間終於在台北文華東方酒店補辦婚宴。許瑋甯以低胸平口婚紗禮服現身，炸出好身材。稍早陶晶瑩帶著女兒「荳荳」來到現場。

陶晶瑩帶女兒荳荳出席婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

陶晶瑩表示老公李李仁因拍戲缺席，坦言自己雖比較早認識許瑋甯，但後來都會跟夫妻一起吃飯，「祝福他們早生貴女，他們一直都在愛情裡，非常恭喜他們。」

陶晶瑩透露平時私下聚餐兩人都相當低調，「吃飯都是坐對角線的，可能也都習慣低調了。」是否會給育兒建議？表示在許瑋甯與邱澤臉上完全看不出帶娃疲態，「 他們很享受這過程，有小孩的每一天雖然會累，但是人生中最好的一部分。」

