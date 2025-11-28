許瑋甯、邱澤世紀婚禮「400多人塞爆文華東方」 伴郎、伴娘名單曝光了

記者趙浩雲／台北報導

許瑋甯與邱澤結婚4年，今年宣布生下了一個寶貝兒子，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場約435人一同前來，典禮低調且盛大，伴郎伴娘的名單也曝光了。

新人的婚紗照也隨典禮曝光，風格多變、彷彿精品大片。許瑋甯換上不同白紗，有的浪漫、有的俐落，有的像時尚畫報大片，每一張都充滿故事感。正式現身時，許瑋甯穿上優雅修身白紗，拖尾長紗鋪滿地面；邱澤則以黑色禮服亮相，身形挺拔。兩人十指緊扣、微笑向媒體揮手，散發新婚夫妻的幸福氛圍。

許瑋甯、邱澤婚紗照宛如時尚大片。（圖／夏朵創意行銷提供）

這場婚禮雖然低調籌備，但從現場戒備到婚紗細節都能看出滿滿用心。許瑋甯與邱澤選擇把重要的一天留給最親近的人，也讓外界再次看見這對夫妻專屬的默契與浪漫。

許瑋甯、邱澤今天舉辦世紀婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

今天的典禮盛大舉辦，至於今天的伴郎、伴娘名單，邱澤表示都是他從小一起長大的朋友，伴娘的部分，許瑋甯表示伴娘妹妹跟幾個從小到大的朋友，兩人的名單中並沒有演藝圈人士參與。

