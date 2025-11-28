許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光

邱澤，許瑋甯「世紀婚禮」今晚登場，賓客名單涵蓋半個演藝圈。夏朵創意提供

登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。

這對佳偶先前曝光的甜蜜婚紗照，與大家分享喜訊，當爸的邱澤，提到兒子更是眼睛藏不住笑意。許瑋甯在王偉忠廣播節目中，也透露自己因為「職業傷害」，遇到太正式求婚場面會覺得有鏡頭在拍，因此並不在意「儀式感」，但邱澤求婚仍有補上下跪儀式。

賓客名單華麗陣容 涵蓋半個演藝圈

今日婚宴的首波賓客名單更是星光熠熠，堪稱是半個演藝圈大咖齊聚一堂，目前確定出席的藝人包含藍心湄、陶晶瑩、陳怡蓉、海裕芬、陳美鳳、柯震東、章廣辰、張清芳、春風、關穎、蔡詩芸、王陽明夫妻、彭佳慧、王琄、曾之喬、賈永婕、李烈、徐譽庭、程偉豪、金百倫、陳意涵、謝盈萱、9m88都將到場。

藍心湄扮演重要角色促成良緣

其中程偉豪與金百倫擔任監製的電影《當男人戀愛時》可說是促成兩人良緣的推手，算是媒人1號。而藍心湄與新郎邱澤因合作電視劇《原來一家人》結緣，藍心湄當時鼓勵邱澤勇敢追求許瑋甯，算是媒人2號，成功促成了這段美好姻緣。

藍心湄一路見證兩人從相戀到結婚，還是當年夫妻登記結婚時的證婚人，如今也成為了他們孩子的「乾媽」。



