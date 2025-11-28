許瑋甯、邱澤大婚「半個演藝圈都來了」 今晚最大遺珠是他！賠罪內容曝

記者趙浩雲／台北報導

許瑋甯與邱澤結婚4年，今年宣布生下了一個寶貝兒子，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場約435人一同前來，典禮低調且盛大，根據先前流出的賓客曝單，幾乎半個演藝圈的大咖都在這裡，許瑋甯也悄悄曝光了今晚的賓客遺珠。

直擊許瑋甯與邱澤婚禮，文華東方酒店戒備森嚴。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

新人的婚紗照也隨典禮曝光，風格多變、彷彿精品大片。許瑋甯換上不同白紗，有的浪漫、有的俐落，有的像時尚畫報大片，每一張都充滿故事感。正式現身時，許瑋甯穿上優雅修身白紗，拖尾長紗鋪滿地面；邱澤則以黑色禮服亮相，身形挺拔。兩人十指緊扣、微笑向媒體揮手，散發新婚夫妻的幸福氛圍，就像是真實把偶像劇搬上檯面。

許瑋甯說她今天會很認真的逐杯敬酒，好好感謝每一個願意來現場的人，至於婚禮籌備多少錢，她繞圈子回「對我們來說是心意，能來比較重要」並沒有正面回答，那今天有沒有無法抽空前來的好友，許瑋甯表示是Eric（周興哲），「他說他回不來，事後說會賠『醉』，是喝醉的醉！」

周興哲是賓客遺珠。（圖／星空飛騰提供）

今天婚禮約有435人前來，但因為採用西式長桌，所以無法預估真正的數量，但換算成傳統圓桌，至少有44桌的人數，場面也是相當盛大。

