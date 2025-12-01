許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行

記者趙浩雲／台北報導

邱澤與許瑋甯因合作電影《當男人戀愛時》結緣擦出愛火。（圖／Netflix 提供）

許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。

許瑋甯、邱澤舉辦世紀婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

婚禮話題延燒後，竟意外帶動電影熱度再度狂飆。當晚許瑋甯在婚宴上重現電影主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉，還在現場熱舞、對邱澤撒嬌比心，畫面曝光引發話題。

廣告 廣告

許瑋甯與邱澤婚禮話題延燒後，竟意外帶動《當男人戀愛時》熱度再度狂飆。（圖／翻攝自netflix）

有網友發現，《當男人戀愛時》這兩天悄悄衝回 Netflix熱門電影排行榜第2名，直接擠進前三，讓不少人直呼「看完婚禮，我又跑回去重刷」、「想起我一開始用Netflix 就是因為當男人戀愛時上架才購買的，也想再來重拾當時的熱愛」、「超好看昨天又再複習一次，哭爆」、「當男人戀愛時，本以為他們只是單純拍電影，殊不知他們硬生生玩成紀錄片。」

更多三立新聞網報導

韓國瑜突上台乾杯！被點唱《夜襲》全眷村沸騰 韓媽媽秒制止：不能喝酒

直擊／許瑋甯、邱澤婚禮小物曝光！一人領「超澎派兩大箱」 藏暖心巧思

林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框

世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍

